Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Hà Lầm lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031

Chiều 10/10, Hội Doanh nghiệp phường Hà Lầm tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội có lãnh đạo phường Hà Lầm, đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp của thành phố cùng đông đảo doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Hà Lầm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Hà Lầm khóa I.

Phường Hà Lầm hiện có gần 500 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics, xây dựng, du lịch... Nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, UBND phường đã quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp phường. Đến nay, Hội có gần 60 doanh nhân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đăng ký tham gia.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Hà Lầm khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 9 thành viên; thông qua Điều lệ, phương hướng hoạt động và Nghị quyết nhiệm kỳ.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Hà Lầm khóa I.

Trong nhiệm kỳ đầu, Hội tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên, phấn đấu kết nạp thêm 10-15 hội viên mỗi năm; tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, hộ kinh doanh với chính quyền. Hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Hà Lầm lần thứ I.

Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Hà Lầm lần thứ I đánh dấu bước khởi đầu trong việc xây dựng tổ chức đại diện, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, góp phần tăng cường hợp tác, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường, thành phố.

