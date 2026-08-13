“Khí cười” vẫn nóng trên tuyến biên giới Quảng Ninh

Dù số vụ vi phạm có chiều hướng giảm, song hoạt động vận chuyển trái phép khí N₂O (khí cười) qua tuyến biên giới Quảng Ninh thời gian gần đây vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thực trạng này, BĐBP tỉnh Quảng Ninh đang tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để ngăn chặn nguồn “khí cười” thẩm lậu vào nội địa.

Quảng Ninh là tỉnh có cả đường biên giới trên bộ và trên biển tiếp giáp Trung Quốc, tạo nhiều thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đặc thù địa bàn cũng đặt ra không ít khó khăn cho công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa. Nổi lên thời gian qua là tình trạng vận chuyển trái phép khí N₂O, hay còn gọi là “khí cười”, từ bên kia biên giới vào Việt Nam, sau đó đưa sâu vào nội địa tiêu thụ.

Lực lượng BĐBP bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 1.364 bình khí cười tại vùng biển xã Đông Ngũ, ngày 20/1/2026.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, giá một bình khí N₂O khi trót lọt về các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh có thể tăng gấp nhiều lần. Sức cám dỗ từ siêu lợi nhuận khiến các đối tượng bất chấp pháp luật, liên tục thay đổi phương thức hoạt động để qua mặt cơ quan chức năng.

Trên đường bộ, thay vì chở khối lượng lớn, chúng xé lẻ hàng hóa thành từng nhóm từ 4 đến 8 bình, thuê cửu vạn luồn lách qua đường rừng để tập kết ở nhiều vị trí. Sau đó, chúng dùng xe máy, xe bán tải để thu gom, đưa hàng về các kho, nhà bỏ hoang ở Cẩm Phả, Cửa Ông, Hạ Long, rồi chuyển tiếp đến các tỉnh, thành khác tiêu thụ. Trên đường biển, các đối tượng sử dụng xuồng cao tốc đưa hàng vào vùng biển Việt Nam, sang mạn qua bè, mảng, xuồng nhỏ rồi lợi dụng bến bãi tự nhiên, cửa sông, khu vực đầm nuôi thủy sản để đưa lên bờ.

Đặc biệt, trong quá trình vận chuyển loại hàng này, các đối tượng tội phạm thường thuê người đi trước dò đường, nếu phát hiện lực lượng chức năng chốt chặn, lập tức đổi hướng hoặc giấu hàng vào rừng, sau đó quay lại lấy khi an toàn.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng trên biên giới triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường trinh sát, tuần tra, kiểm soát người và phương tiện; phối hợp với Công an, Hải quan và các lực lượng chức năng đấu tranh, bóc gỡ các đường dây vận chuyển N₂O trái phép. Tính từ tháng 11/2024 đến nay, BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 51 vụ, 79 đối tượng, 69 phương tiện liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển N₂O. Cùng với kiểm soát địa bàn, lực lượng nghiệp vụ tập trung xác minh các đối tượng trọng điểm, xác lập chuyên án nhằm đánh vào những mắt xích tổ chức phía sau các chuyến hàng.

Đồn BPCK Hoành Mô bắt giữ vụ vận chuyển trên 200 bình khí cười trên khu vực biên giới, ngày 5/7/2026.

Điển hình, khoảng 2 giờ ngày 20/1/2026, tại vùng biển xã Đông Ngũ, Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng Nghiệp vụ BĐBP Quảng Ninh) chủ trì, phối hợp Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả bắt quả tang Phạm Đinh Đạt (SN 1999, trú xã Đông Ngũ) có hành vi vận chuyển trái phép “khí cười”. Lực lượng chức năng thu giữ 3 phương tiện gắn máy chở tổng cộng 1.364 bình khí N₂O. Bước đầu, Đạt khai được thuê vận chuyển số hàng từ khu vực cửa lạch Cái Khánh vào bờ với tiền công 700.000 đồng/chuyến.

Gần đây, ngày 5/7/2026, tại thôn Nà Pò, xã Hoành Mô, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô chủ trì, phối hợp Công an xã kiểm tra ô tô BKS 14K-222.96 do Lạc A Chương điều khiển, phát hiện 200 bình khí nén nghi là N₂O. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Bước đầu, Chương khai được thuê vận chuyển số hàng từ Nà Pò đến xã Tiên Yên với tiền công 3 triệu đồng.

Việc ngăn chặn "khí cười" không chỉ bảo vệ an ninh kinh tế, mà còn là tấm khiên bảo vệ giới trẻ khỏi trào lưu vui chơi lệch lạc, độc hại. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là N₂O chưa được xếp vào danh mục chất ma túy. Chế tài xử lý chủ yếu dừng ở mức phạt hành chính, chưa đủ sức răn đe khiến việc xử lý triệt để gặp nhiều vướng mắc.

Trước tình hình đó, thời gian tới, BĐBP tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nâng cao hiệu quả nắm tình hình nội, ngoại biên; nhận diện sớm các đường dây, phương thức mới để đấu tranh từ xa, từ sớm, từng bước hạn chế nguồn N₂O thẩm lậu qua biên giới.