Hai anh em ruột tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại xã Đường An

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 20 giờ 20 ngày 6/9, tại tỉnh lộ 394, đoạn qua thôn Mộ Trạch, xã Đường An (Hải Phòng) khiến 2 thanh thiếu niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đoạn qua thôn Mộ Trạch, xã Đường An.

Thời điểm trên, anh Phạm Đức Tuân (sinh năm 2004), trú tại xã Thượng Hồng, lái mô tô 15AG-544.27, chở em trai là Phạm Nhật Minh (sinh năm 2009), di chuyển từ thôn Hoàng Khê đến thôn Phủ Bình.

Khi đến khu vực trên, xe của anh Tuân va chạm với mô tô 34B3-119.23 do anh Vũ Xuân Thông (sinh năm 1994), trú tại xã Đường An lái. Xe của anh Thông đang đi phía trước cùng chiều và chuyển hướng sang đường.

Cú va chạm mạnh khiến anh Tuân, Minh bị thương nặng. Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người lái xe 15AG-544.27 thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ theo quy định. Trong khi đó, người điều khiển xe phía trước cũng chuyển hướng nhưng thiếu quan sát.