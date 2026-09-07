Xử phạt tài xế vượt xe theo phản ánh của người dân trên ứng dụng VNeTraffic

Ngày 7-9, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa xác minh, xử lý một trường hợp vi phạm quy định về vượt xe sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân trên ứng dụng VNeTraffic.

Trước đó, người dân phản ánh xe ô tô biển kiểm soát 22A-345.XX thực hiện hành vi vượt xe tại khu vực đường cong cua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 đã tiến hành xác minh, làm rõ và mời chủ phương tiện đến làm việc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là Đ.D.A, sinh năm 1991, địa chỉ tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, đồng thời là chủ phương tiện.

Căn cứ kết quả xác minh, Tổ công tác đã lập biên bản đối với Đ.D.A về hành vi “điều khiển xe vượt xe trong những trường hợp không được vượt”, quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP. Với hành vi này, Đ.D.A bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang, bên cạnh hệ thống camera giám sát giao thông, phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic đang góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm.