Vượt ẩu trên đường cong, tài xế bị người dân ghi hình gửi CSGT

Vượt xe tại đường cong cua, tài xế ở Tuyên Quang bị người dân ghi hình, gửi phản ánh qua VNeTraffic và bị CSGT phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX.

Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, qua ứng dụng VNeTraffic, người dân phản ánh ô tô biển kiểm soát 22A-345.XX có hành vi vượt xe tại khu vực đường cong cua ở Tuyên Quang. Từ thông tin này, lực lượng CSGT đã xác minh, làm rõ người lái xe.

Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận thông tin về việc xe ô tô trên thực hiện hành vi vượt xe tại khu vực đường cong cua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng CSGT đã xác minh phương tiện và tài xế ô tô. Qua làm việc, công an xác định người lái xe là Đ.D.A. (SN 1991), địa chỉ tại Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Đ.D.A. cũng là chủ phương tiện được phản ánh.

Tài xế Đ.D.A. bị người dân ghi lại hành vi vượt xe tại khu vực đường cong cua ở Tuyên Quang. (Ảnh: Cục CSGT)

Căn cứ kết quả xác minh, Tổ công tác lập biên bản đối với Đ.D.A. về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo cơ quan công an, việc người dân ghi nhận và gửi thông tin vi phạm qua VNeTraffic giúp lực lượng chức năng có thêm cơ sở xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông.

Trong vụ việc này, hình ảnh do người dân cung cấp đã giúp CSGT xác định phương tiện, người lái xe và xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ các quy định về vượt xe. Người lái xe không được vượt tại những vị trí hạn chế tầm nhìn, đường cong cua hoặc nơi không bảo đảm an toàn.

Khi muốn vượt, tài xế cần quan sát kỹ, chỉ thực hiện khi đủ điều kiện và không gây nguy hiểm cho người, phương tiện khác đang lưu thông.