Công nhân bảo trì đường bộ bị ôtô tông tử vong khi đang dọn đường

Một công nhân duy tu, bảo trì đường bộ đang dọn đất đá trên đường thì bị ô tô tông tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 ngày 5/9, trên Quốc lộ 1A, đoạn Km1686+750 địa bàn xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh T.S.K (SN 1996, ngụ xã Sông Lũy) đang làm việc, xúc dọn đất đá trên cầu Ông Tầm thì bất ngờ bị ôtô BS: 30A-740.15 va chạm.

Cú tông khiến anh K. văng xuống khu vực vực lề đường, được các công nhân đang làm chung nhanh chóng chạy đến sơ cứu, sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu, tuy nhiên anh đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn

Công an xã Hàm Thuận đến bảo vệ hiện trường đồng thời báo Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đến khám nghiệm, thu thập dấu vết, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn, xác định danh tánh người điều khiển phương tiện và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn theo quy định, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.