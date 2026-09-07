Xe đầu kéo bị tước giấy kiểm định, tài xế vẫn vô tư chạy ngoài đường

Dù Giấy chứng nhận kiểm định đã bị tước đến cuối tháng 9, tài xế vẫn điều khiển xe đầu kéo ra đường và bị CSGT phát hiện, xử lý.

Ngày 5/9, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành xác minh, dừng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 90A-301.XX.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện này trước đó đã bị Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tước Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời gian từ ngày 27/7 đến ngày 27/9/2026.

Tuy nhiên, trong thời gian giấy kiểm định bị tước, phương tiện vẫn được đưa ra tham gia giao thông.

Xe đầu kéo bị tước Giấy chứng nhận kiểm định nhưng vẫn được đưa ra tham gia giao thông.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe N.Đ.H. không xuất trình được Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đồng thời không có chứng nhận đăng ký xe.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, cơ quan chức năng xác định người điều khiển phương tiện có các hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 và điểm a khoản 4 Điều 13.

Với các lỗi trên, lái xe N.Đ.H. bị phạt tổng cộng 7,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện, cơ quan chức năng xác định hành vi đưa ô tô không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 11 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Chủ phương tiện dự kiến bị phạt 11 triệu đồng. Phương tiện vi phạm cũng bị tạm giữ theo quy định để phục vụ quá trình xử lý.

Cũng trong ngày 5/9, tại Phú Thọ, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một trường hợp tương tự.

Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 28C-057.XX.

Đáng chú ý, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện này đã bị tước từ ngày 16/7 đến ngày 16/9/2026. Dù đang trong thời gian bị tước giấy kiểm định, xe đầu kéo vẫn được đưa ra tham gia giao thông.

Tại Phú Thọ, một xe đầu kéo cũng bị phát hiện vẫn lưu thông dù Giấy chứng nhận kiểm định đang trong thời gian bị tước.

Qua kiểm tra, CSGT xác định lái xe N.N.M. điều khiển phương tiện nhưng không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Căn cứ điểm b khoản 6 Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, lái xe bị lập biên bản, dự kiến phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Chủ phương tiện N.V.T. cũng bị lập biên bản về hành vi đưa xe ô tô đầu kéo không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông.

Hành vi này được quy định tại điểm a khoản 11 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Chủ phương tiện dự kiến bị phạt 11 triệu đồng.

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ theo quy định.

Theo lực lượng CSGT, việc phương tiện đã bị tước Giấy chứng nhận kiểm định nhưng vẫn được đưa ra đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt khi các điều kiện về an toàn kỹ thuật của xe chưa được bảo đảm theo quy định.

CSGT khuyến cáo chủ phương tiện và người điều khiển cần thường xuyên kiểm tra giấy tờ, tình trạng kỹ thuật của phương tiện; tuyệt đối không đưa những phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông nhằm tránh nguy cơ xảy ra tai nạn và bị xử lý theo quy định.