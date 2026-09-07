Ô tô tông văng xe máy, hai mẹ con tử vong, 2 người bị thương

Ngày 6-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ ô tô va chạm xe máy làm hai mẹ con tử vong, hai người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, gần 13 giờ cùng ngày, chiếc ô tô mang BS: 68C-180.76 chạy trên đường DH1, theo hướng từ phường Hòa Lợi đi phường Bình Dương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi lưu thông đến điểm giao với đường N11 (phường Bình Dương), phương tiện xảy ra va chạm với xe máy mang BS: 65E1-645.38 do chị L.T.K.N (26 tuổi, quê Cần Thơ) cầm lái, chở theo con gái 2 tuổi.

Vụ va chạm làm hai mẹ con văng xa, tử vong tại chỗ; chiếc xe máy văng vào bãi cỏ ven đường.

Trong khi đó, chiếc ô tô tiếp tục tông vào một cây xanh khiến phương tiện biến dạng, hai người trên ô tô bị thương được đưa vào bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an phường, CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc ô tô hư hỏng nặng sau tai nạn.