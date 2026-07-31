Khởi tố lễ tân khách sạn vì giao xe máy cho người nước ngoài không đủ điều kiện lái xe

Ngày 30-7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đã khởi tố bà Lê Thị Hải Anh (sinh năm 1975, trú phường Bắc Nha Trang) để điều tra về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Smoliakov Konstantin lái xe trong tình trạng say xỉn đã tông tử vong một phụ nữ đi bộ qua đường Trần Phú vào rạng sáng 4-5.

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 4-5, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè, Smoliakov Konstantin (sinh năm 1991, quốc tịch Nga) lái xe máy lưu thông trên đường Trần Phú về nơi lưu trú. Khi đến đoạn qua Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), Smoliakov Konstantin tông vào một phụ nữ đang đi bộ qua đường làm nạn nhân tử vong. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Smoliakov Konstantin ở mức 268,8 mg/100 ml, vượt rất cao so với quy định cho phép.

Đến ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Smoliakov Konstantin để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định bà Lê Thị Hải Anh - là lễ tân một khách sạn, đã cho Smoliakov Konstantin thuê xe máy khi biết rõ người này không có giấy phép lái xe theo quy định và không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.