Kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung

Việc chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 tại Thâm Quyến (Trung Quốc) mở ra hành trình mới cho Việt Nam, không chỉ với trọng trách tổ chức một diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực, mà còn có cơ hội định hình những ưu tiên hợp tác, thúc đẩy đồng thuận và chuyển các cam kết thành kết quả thiết thực.

Chủ đề “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung” của năm 2027 gửi đi thông điệp về một APEC hướng tới tương lai, nơi tăng trưởng gắn với năng lực thích ứng, sáng tạo và lợi ích của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trước sự chứng kiến của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên. Sự kiện này đánh dấu thời khắc Việt Nam chính thức khởi động hành trình APEC 2027, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác, duy trì động lực liên kết và góp phần định hình tương lai kinh tế khu vực.

Lần thứ ba đảm nhận vai trò chủ nhà APEC với kinh nghiệm tổ chức, điều phối và thúc đẩy hợp tác, Việt Nam bước vào năm APEC 2027 với vị thế, năng lực hội nhập và tầm nhìn phát triển mới.

Lần thứ ba đảm nhận vai trò chủ nhà APEC với kinh nghiệm tổ chức, điều phối và thúc đẩy hợp tác, Việt Nam bước vào năm APEC 2027 với vị thế, năng lực hội nhập và tầm nhìn phát triển mới. Trọng trách lần này không những là bảo đảm các hoạt động của diễn đàn diễn ra thành công, mà còn là cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, góp phần thúc đẩy các sáng kiến hợp tác đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực trong bối cảnh mới.

Trong phát biểu tiếp nhận vai trò chủ nhà, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên để Năm APEC 2027 kế thừa, phát huy những giá trị và thành quả của diễn đàn, đồng thời mở ra những hướng đi mới giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế.

Cam kết Việt Nam trở thành “một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị dài lâu” cho thấy định hướng điều hành xuyên suốt của Năm APEC 2027: Phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy đối thoại, dung hòa khác biệt và tìm kiếm những lĩnh vực mà các thành viên có thể cùng hành động, cùng hưởng lợi.

Chủ đề Năm APEC 2027 do Việt Nam đề xuất phản ánh những yêu cầu ngày càng cấp thiết đối với các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, cạnh tranh chiến lược gia tăng, chuỗi cung ứng đối mặt nhiều rủi ro, công nghệ phát triển nhanh và các mô hình tăng trưởng truyền thống đứng trước sức ép đổi mới. Tự cường không đồng nghĩa với khép kín hay thu hẹp liên kết, mà là nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng và chủ động trước những cú sốc, trên cơ sở duy trì kết nối, đa dạng hóa nguồn lực và tăng cường hợp tác.

Với một khu vực có mức độ phụ thuộc và liên kết kinh tế sâu rộng như châu Á-Thái Bình Dương, củng cố năng lực tự cường của mỗi nền kinh tế cũng góp phần tạo nên sức mạnh chung, giúp khu vực ứng phó hiệu quả hơn với những bất định toàn cầu. Đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để mở rộng không gian tăng trưởng, nâng cao năng suất và tạo ra giá trị mới. Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ xanh và những đổi mới trong sản xuất, thương mại đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu, APEC cần thúc đẩy môi trường hợp tác thuận lợi để các nền kinh tế, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận công nghệ, phát triển năng lực và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Thịnh vượng chung là đích đến của quá trình hợp tác, nhấn mạnh tăng trưởng không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay thương mại, mà còn bằng chất lượng cuộc sống, cơ hội phát triển, khả năng tiếp cận các thành quả đổi mới và mức độ bao trùm của tiến trình phát triển. Chủ đề vì vậy đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, hướng hợp tác APEC tới những lợi ích cụ thể, bền vững và được chia sẻ rộng rãi hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian trưng bày tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất 3 ưu tiên lớn của Năm APEC 2027 gồm: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân. Ba ưu tiên này không tách rời nhau mà bổ trợ, tạo thành định hướng hợp tác xuyên suốt...

Những kết quả tại APEC 2026 ở Thâm Quyến, đặc biệt là Khuôn khổ hợp tác APEC về số hóa thương mại giai đoạn 2027-2030, văn kiện về khai thác kinh tế số và AI vì phúc lợi người dân, cùng Kế hoạch tổng thể về kết nối APEC 2026-2035, tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể trong năm chủ nhà APEC.

Theo Giáo sư danh dự Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, nhiều ưu tiên hợp tác vừa được APEC thống nhất cũng là những lĩnh vực Việt Nam đang triển khai trong nước. Điều này tạo lợi thế để Việt Nam kết nối chương trình nghị sự khu vực với các mục tiêu phát triển trong nước, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thúc đẩy những sáng kiến có khả năng triển khai thực tế.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra là APEC vận hành theo nguyên tắc đồng thuận, các cam kết mang tính tự nguyện và không có cơ chế chế tài. Do đó, vai trò chủ nhà không chỉ dừng lại ở đề xuất định hướng mà còn đòi hỏi quá trình chuẩn bị sớm, tham vấn sâu rộng, kiên trì vận động và thu hẹp khác biệt để các ưu tiên có thể chuyển thành kết quả cụ thể.

Việc đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 là bước tiến quan trọng trên hành trình hội nhập và phát triển của Việt Nam, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Đây cũng là dịp để Việt Nam tăng cường kết nối với các nền kinh tế thành viên, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia các chuỗi giá trị khu vực.

Từ thời khắc tiếp nhận trọng trách tại Thâm Quyến, hành trình APEC 2027 đã chính thức bắt đầu. Với chủ đề mang tầm nhìn dài hạn, những ưu tiên rõ ràng và quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất, Việt Nam hướng tới đóng góp cho thành công của một năm APEC, cho những nền tảng hợp tác bền vững, một khu vực tự cường, đổi mới hơn và cùng hướng tới thịnh vượng chung.