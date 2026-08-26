Xã Hải Lạng Giữ vững trật tự an toàn giao thông cơ sở

Từ những cách làm sát thực tế, Công an xã Hải Lạng đang từng bước đưa ý thức chấp hành pháp luật giao thông trở thành thói quen của mỗi người dân, góp phần giữ bình yên, an toàn trên từng tuyến đường.

Hải Lạng là địa bàn cửa ngõ đi vào khu vực miền Đông của Quảng Ninh, điểm đầu của tuyến Quốc lộ 18 ở khu vực miền Đông nối thẳng tới Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Cùng với hệ thống giao thông đường bộ, xã còn có khoảng 21km đường bờ biển, khiến hoạt động giao thông trên địa bàn khá đa dạng, cả đường bộ và đường thủy.

Đặc thù địa bàn cũng đặt ra không ít yêu cầu đối với công tác bảo đảm TTATGT, người dân tộc thiểu số chiếm 52,8% dân số, trong khi tập quán sinh hoạt, sản xuất và điều kiện đi lại khiến một số hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển xe… vẫn còn xảy ra.

Công an xã Hải Lạng tuyên truyền về Luật Trật tự ATGT tại nhà dân.

Trước thực tế đó, Công an xã Hải Lạng xác định muốn kéo giảm tai nạn giao thông, trước hết phải làm cho người dân hiểu, nhớ và tự giác chấp hành. Công tác tuyên truyền vì thế được đổi mới theo hướng “dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng người dân”.

Thay vì chỉ tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp, cán bộ Công an xã dành nhiều thời gian bám cơ sở, phối hợp với người có uy tín trong cộng đồng, ban công tác mặt trận và các lực lượng ở thôn để đưa những quy định pháp luật đến gần hơn với từng gia đình. Cách tuyên truyền cũng được điều chỉnh theo đặc điểm của từng khu dân cư, với những người thường xuyên đi làm rừng hoặc làm ăn xa, lực lượng Công an lựa chọn thời gian phù hợp, kể cả buổi tối để gặp gỡ, trao đổi. Ở những địa bàn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, nội dung tuyên truyền được truyền đạt bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, giúp người dân dễ tiếp cận và ghi nhớ hơn.

Chị Lý Thị Hoa, thôn Trường Tùng, chia sẻ: Trước đây, một số quy định về Luật Trật tự, ATGT đường bộ chúng tôi chưa thực sự hiểu hết. Sau khi được Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, chúng tôi hiểu rõ hơn, bây giờ khi đi xe máy, tôi luôn nhắc người thân đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường. Tôi cũng thường xuyên nhắc các cháu trong gia đình chấp hành quy định, không tự ý điều khiển xe khi chưa đủ tuổi.

Công an xã Hải Lạng phối hợp với Tổ ANTT ở cơ sở phân luồng giao thông khung giờ cao điểm tại đoạn đường gần Trường TH và THCS Hải Lạng.

Cùng với tuyên truyền, công an xã phối hợp xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình như “Cổng trường an toàn giao thông”, “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giữ vai trò nòng cốt tích cực tham gia bảo đảm an toàn giao thông”, “Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Công tác tuần tra, kiểm soát cũng được Công an xã Hải Lạng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, triển khai. Trên các tuyến giao thông đi qua địa bàn, lực lượng chức năng tập trung vào những hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn, trong đó có vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Trong 6 tháng năm 2026, trên địa bàn xã không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã xử phạt 44 trường hợp, với số tiền gần 23 triệu đồng. Kết quả này cho thấy việc kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đang từng bước tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Thiếu tá Nguyễn Đình Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Hải Lạng, cho biết: Thời gian tới, Công an xã nâng cao hiệu quả quản lý, tuần tra và xử lý vi phạm, đồng thời phát huy tốt hơn những tiện ích từ chuyển đổi số. Tăng cường nắm tình hình, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua mạng xã hội, ứng dụng VNeID và các nhóm Zalo của thôn để kịp thời phát hiện vấn đề, xử lý vi phạm và có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp. Phối hợp với lực lượng CSGT để tuần tra, kiểm soát tuyến, địa bàn trọng điểm và các khung giờ cao điểm, tập trung vào những hành vi vi phạm phổ biến và các hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Cùng với xử lý vi phạm, công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục sẽ tiếp tục được chú trọng, đặc biệt với học sinh, thanh thiếu niên.

Với cách làm sát dân, phù hợp với địa bàn và ngày càng chủ động ứng dụng công nghệ, Hải Lạng đang từng bước tạo dựng một nếp sống giao thông an toàn, để mỗi hành trình của người dân đều được bắt đầu và kết thúc trong sự bình yên.