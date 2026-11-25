Xây dựng văn hóa giao thông trong doanh nghiệp

Trước nguy cơ mất an toàn giao thông tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông công nhân, người lao động, Phòng CSGT (Công an TP Quảng Ninh) đang triển khai nhiều giải pháp phù hợp với thực tế, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng thói quen tham gia giao thông an toàn trong mỗi người lao động.

Quảng Ninh là địa bàn phát triển công nghiệp trọng điểm của khu vực phía Bắc, tập trung nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn lao động. Phần lớn các cơ sở sản xuất nằm dọc những tuyến giao thông chính, đặc biệt là quốc lộ. Vào giờ giao ca, sáng sớm hoặc đêm muộn, lượng phương tiện của công nhân, người lao động lưu thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT (Công an TP Quảng Ninh) tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông cho lái xe dịch vụ Công ty Xanh SM chi nhánh Quảng Ninh.

Trước thực tế đó, Phòng CSGT đã chủ động đổi mới cách thức tuyên truyền, lựa chọn nội dung phù hợp với đặc thù công việc và thói quen đi lại của từng nhóm lao động. Thay vì chỉ phổ biến các quy định pháp luật, cán bộ CSGT kết hợp phân tích tình huống thực tế, hướng dẫn kỹ năng xử lý khi gặp nguy hiểm, giúp người tham gia dễ hiểu và dễ vận dụng.

Một trong những cách làm đang được triển khai là mô hình dân vận khéo “Khéo tuyên truyền an toàn giao thông đường bộ tại các doanh nghiệp ven quốc lộ có nhiều người lao động và doanh nghiệp ngành than”. Khi thực hiện, Phòng CSGT phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức công đoàn khảo sát nhu cầu, xây dựng nội dung tuyên truyền sát với điều kiện sản xuất và đặc điểm đi lại của công nhân.

Tại các buổi tuyên truyền, người lao động được xem video, hình ảnh về những vụ tai nạn giao thông thực tế, nghe phân tích nguyên nhân, hậu quả và cách phòng tránh. Hoạt động giao lưu, hỏi đáp, quét mã QR kiểm tra kiến thức cũng được lồng ghép, tạo không khí gần gũi, giúp công nhân chủ động tìm hiểu các quy định. Với đội ngũ lái xe vận tải, nội dung tập trung vào kỹ năng kiểm soát điểm mù, chuyển hướng, lùi xe, ra vào công trường và bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Phòng CSGT chú trọng xây dựng mối liên hệ thường xuyên với doanh nghiệp thông qua việc ký kết quy chế phối hợp. Trong năm 2026, đơn vị đã tổ chức 15 hoạt động tuyên truyền tại các doanh nghiệp, thu hút trên 6.100 lượt cán bộ, công nhân, người lao động và lái xe tham gia. Đồng thời, ký kết quy chế phối hợp với 2 doanh nghiệp lớn của ngành Than là Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin và Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV. Qua đó, tạo điều kiện để hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông được duy trì thường xuyên, có sự tham gia và trách nhiệm của cả hai phía.

Sự hưởng ứng của doanh nghiệp và người lao động là cơ sở để mô hình tiếp tục được duy trì. Anh Nguyễn Anh Quân, công nhân Công ty CP Than Núi Béo, chia sẻ: “Thông qua các buổi tuyên truyền của lực lượng CSGT, chúng tôi được phổ biến, hướng dẫn cụ thể hơn về các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là những lỗi vi phạm dễ mắc phải. Những kiến thức này rất thiết thực, giúp chúng tôi nâng cao ý thức, chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân. Sau buổi tuyên truyền, chúng tôi cũng nhắc nhở đồng nghiệp, người thân cùng thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông”.

Bên cạnh hoạt động phổ biến kiến thức, Phòng CSGT còn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức đào tạo kỹ năng lái xe an toàn, bố trí thời gian, địa điểm và cơ sở vật chất phù hợp để công nhân thuận tiện tham gia. Các cán bộ, chiến sĩ cũng được phân công túc trực tại những khu vực có đông công nhân đi lại vào giờ cao điểm, nhất là thời điểm đầu ca và tan ca, kịp thời điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc và nguy cơ mất an toàn.

Cán bộ Phòng CSGT (Công an TP Quảng Ninh) hướng dẫn công nhân Công ty CP Đầu tư và Thi công hạ tầng Vinaphal lái xe tải an toàn.

Việc duy trì tuyên truyền tại doanh nghiệp đang góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong mỗi người lao động. Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và từng bước nhân rộng mô hình tại các doanh nghiệp ngành than, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp vận tải và đơn vị có đông lao động ven các tuyến quốc lộ. Đơn vị sẽ phát huy hiệu quả các quy chế phối hợp đã ký kết, tăng cường sự tham gia của tổ chức công đoàn, bố trí nội dung tuyên truyền phù hợp với ca sản xuất và đặc thù từng ngành nghề. Hoạt động này cũng được gắn với Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn đang triển khai trên địa bàn thành phố, đồng thời tiếp tục ứng dụng video tình huống, mã QR để kiểm tra nhận thức của người tham gia.

Mỗi công nhân có thêm kiến thức, mỗi lái xe nâng cao kỹ năng và ý thức tự giác sẽ góp phần giảm nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường. Qua những hoạt động thiết thực tại doanh nghiệp, văn hóa giao thông an toàn đang từng bước được vun đắp, bắt đầu từ chính nhận thức và hành động của mỗi người lao động.