Bảo đảm an toàn cho học sinh trên mỗi cung đường

Bước vào năm học 2026-2027, lưu lượng học sinh của thành phố Quảng Ninh tham gia giao thông trên các tuyến đường gia tăng, kéo theo những nguy cơ mất an toàn. Với mục tiêu để mỗi ngày đến trường được đảm bảo an toàn, các cấp, ngành và lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đang triển khai nhiều giải pháp, nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Cơ sở 1 của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai) nằm tại khu vực trung tâm nên thường xuyên đối mặt với tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm. Với trên 1.850 học sinh, việc bảo đảm an toàn cho các em trên hành trình đến trường được nhà trường xác định là nhiệm vụ quan trọng. Nhà trường chú trọng giáo dục kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông; nội dung ATGT được lồng ghép vào các tiết học.

Nhà trường cũng phối hợp với Phòng CSGT, Công an thành phố Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Qua đó, học sinh được nhận diện những lỗi vi phạm phổ biến, hiểu nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách.

Tiết học hướng dẫn an toàn giao thông của cô, trò Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai).

Để hạn chế ùn tắc và nguy cơ mất an toàn trước cổng trường, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo phối hợp với lực lượng CSGT, Công an thành phố Quảng Ninh, Công an và lực lượng an ninh cơ sở phường Hồng Gai triển khai mô hình “Đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường”. Vào giờ học sinh đến trường và tan học, lực lượng chức năng có mặt tại khu vực cổng trường, hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh chấp hành quy định, đồng thời hỗ trợ học sinh qua đường an toàn.

Cô giáo Nguyễn Lan Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, cho biết: Năm học 2026-2027, cả 2 cơ sở, trường có trên 2.300 học sinh với 68 lớp. Nhà trường đang tích cực giảng dạy theo tài liệu giáo dục ATGT, tích hợp nội dung vào các môn học và phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền tới 100% học sinh về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Các lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (cơ sở 1).

Theo ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, giáo dục ATGT cho học sinh cần được thực hiện thường xuyên, thiết thực và phù hợp với từng độ tuổi. Những kỹ năng như qua đường an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng cách, nhận biết nguy cơ và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện cần được hình thành thành thói quen từ sớm.

Bà Châu Hoài Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Trong năm học 2026-2027, ngành yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh giáo dục pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông phù hợp với từng lứa tuổi. Đồng thời đề cao trách nhiệm của nhà trường trong quản lý, nhắc nhở và giáo dục học sinh. Bên cạnh đó, duy trì hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Giáo dục, lực lượng Công an, chính quyền địa phương và phụ huynh. Mục tiêu là để mỗi học sinh biết luật, hiểu nguy cơ, có kỹ năng và tự giác chấp hành khi tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm xe buýt đón, trả học sinh.

Thời gian gần đây mô hình xe buýt đưa đón học sinh được triển khai trên địa bàn thành phố đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm an toàn, thuận tiện cho các em học sinh và giảm tải áp lực giao thông giờ cao điểm.

Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình và phản ánh của nhân dân, tại một số điểm đón, trả học sinh vẫn xuất hiện tình trạng ô tô, xe máy cá nhân dừng, đỗ không đúng quy định, chiếm dụng khu vực dành riêng cho xe buýt, việc này khiến xe buýt đưa đón học sinh gặp khó khăn trong tiếp cận lề đường, học sinh, đặc biệt là lứa tuổi tiểu học buộc phải lên, xuống xe ở các vị trí không thuận lợi, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông và gây ùn tắc cục bộ tại khu vực cổng trường.

Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Quảng Ninh) đã chủ động tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình và tổ chức tuần tra, kiểm tra tại các điểm đón, trả học sinh bằng xe buýt. Chỉ trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 5 trường hợp vi phạm quy định về dừng, đỗ phương tiện xung quanh các khu vực này, xử phạt số tiền 4,5 triệu đồng. Thời gian tới, Đội Cảnh sát trật tự sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm tạo sự thông thoáng, an toàn tại các điểm đón, trả học sinh; đồng thời phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân.