Để yêu thương được nối dài

Sau mỗi ca tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an Quảng Ninh vẫn dành sự quan tâm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin để các gia đình vươn lên, trẻ em an tâm đến trường.

Ngôi nhà cũ từng là nỗi lo của anh Lê Văn Hòa (SN 1986) và em gái Lê Thị Tâm (SN 1989) ở thôn Hà Tràng, xã Đông Ngũ mỗi khi mùa mưa bão về. Anh Hòa có nhận thức hạn chế, không có việc làm ổn định, chị Tâm mắc bệnh thần kinh, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động và gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, tường nứt, nền hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hai anh em.

Trước hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an Quảng Ninh đã tự nguyện đóng góp kinh phí sửa chữa nhà ở cho gia đình anh Hòa, chị Tâm với số tiền 200 triệu đồng. Cùng với mái nhà được sửa sang, đơn vị còn trao tặng những phần quà thiết thực, giúp 2 anh em có thêm điều kiện sinh hoạt.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an Quảng Ninh và cấp ủy, chính quyền địa phương trao quà cho gia đình anh Hòa (thôn Hà Tràng, xã Đông Ngũ) trong lễ bàn giao nhà.

Với những cán bộ, chiến sĩ CSGT tham gia hoạt động thiện nguyện, niềm vui rất giản dị là nhìn thấy cuộc sống của những người được giúp đỡ dần ổn định hơn. Cũng bởi vậy, bên cạnh hỗ trợ sửa chữa nhà ở, Phòng CSGT còn nhận đỡ đầu 7 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, giúp các em có thêm điều kiện học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Trong số đó có 2 anh em Đỗ Đức Long (SN 2011) và Đỗ Đức Lương (SN 2016) ở xã Hạ Long, đặc khu Vân Đồn. Bố của Long và Lương mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, mẹ là chị Lục Thị Lan một mình chăm lo cho các con, cuộc sống gia đình gặp nhiều thiếu thốn. Dù gia đình vừa thoát khỏi diện hộ nghèo, nhưng những lo toan thường nhật vẫn đè nặng lên vai người mẹ trẻ, nhất là các khoản chi phí học tập của 2 con.

Cùng được đỡ đầu như 2 anh em Long và Lương còn có Linh Thị Lan Anh, học sinh Trường TH&THCS Đồng Sơn (xã Lương Minh) cũng có hoàn cảnh khó khăn khi sống cùng bà nội tuổi cao và các em nhỏ trong gia đình. Gần đây, Phòng CSGT tiếp tục nhận đỡ đầu 4 em nhỏ là Lê Quang Huy, Lê Tú Linh, Lê Minh Anh và Lê Vĩ Hùng, là con của anh Lê Văn Công, thành viên lực lượng an ninh cơ sở đặc khu Cô Tô, bị tai nạn tử vong trong lúc khai thác hải sản trên vùng biển Cô Tô.

Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng đều có chung những thiệt thòi khi cuộc sống gia đình gặp biến cố, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/em/tháng cho đến khi tròn 18 tuổi, Phòng CSGT mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng kinh tế, giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập, trưởng thành trong sự quan tâm của cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an Quảng Ninh tặng quà cho 2 "con nuôi" là Long và Lương (xã Hạ Long, đặc khu Vân Đồn).

Chị Lục Thị Lan, mẹ của Long và Lương, chia sẻ: "Từ ngày được Phòng CSGT giúp đỡ, gia đình tôi đỡ khó khăn hơn. Ngoài khoản hỗ trợ kinh phí hằng tháng, các con còn được tặng xe đạp, quần áo, sách vở để yên tâm học tập. Tôi rất cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ công an và chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ mẹ con tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống".

Hoạt động thiện nguyện của Phòng CSGT được duy trì thường xuyên, hướng tới những hoàn cảnh cần sự sẻ chia trên địa bàn. Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng; tặng 2 xe đạp điện cho 3 cháu là con đỡ đầu của đơn vị, tổng trị giá 25 triệu đồng.

Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng còn được thể hiện qua những hành động gần gũi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ CSGT đã trao tặng 358 mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Đội CSGT đường bộ số 1 đã kịp thời hỗ trợ đưa một người dân trong tình trạng nguy kịch đến cơ sở y tế. Chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 3 nhặt được ví có tiền mặt, giấy tờ và trao trả cho người đánh rơi; xác minh, trao trả túi xách cùng 50 triệu đồng và giấy tờ cho một công dân nước ngoài. Lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng kịp thời đưa ngư dân bị bệnh nặng trên biển vào bờ cấp cứu...

Những hành động ấy đã góp phần tạo dựng sự tin tưởng, gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Nhiều người dân trong nước và người nước ngoài đã gửi thư cảm ơn, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ CSGT.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng CSGT Công an thành phố, cho biết: Thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, đồng thời khuyến khích cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì và mở rộng các hoạt động thiện nguyện. Qua đó, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên những hoàn cảnh kém may mắn, nhất là người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình còn nhiều khó khăn trên địa bàn.

Nhiều năm liền, Phòng CSGT được Công an thành phố, UBND thành phố và Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hoạt động từ thiện. Những ghi nhận ấy là sự động viên đối với tập thể đơn vị, nhưng có lẽ niềm vui ý nghĩa hơn cả vẫn là mái nhà được sửa sang, những đứa trẻ được tiếp tục đến trường và những người gặp khó khăn có thêm chỗ dựa.