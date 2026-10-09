“Quyết liệt xử lý phương tiện vi phạm để kéo giảm TNGT”

Từ đầu năm đến nay, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Thực tế này cho thấy, cùng với nâng cao ý thức người tham gia giao thông, việc kiểm soát chặt các phương tiện có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa TNGT. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Quảng Ninh, về vấn đề này.

Thượng tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh.

- Từ đầu năm đến nay, tình hình TNGT trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp. Thượng tá đánh giá như thế nào về những nguyên nhân dẫn đến tai nạn?

+ 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 253 vụ TNGT, làm chết 142 người, bị thương 165 người, thiệt hại tài sản ước tính 4,72 tỷ đồng. Qua theo dõi, phân tích các vụ việc và công tác tuần tra, kiểm soát cho thấy, nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ ý thức chấp hành Luật Trật tự, ATGT của một bộ phận người điều khiển phương tiện chưa nghiêm.

Các hành vi như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, thiếu chú ý quan sát, vượt xe không đúng quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện... vẫn còn xảy ra. Đây đều là những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến TNGT.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT thành phố đã tổng kiểm tra 538.735 lượt phương tiện, phát hiện, xử lý 69.442 trường hợp vi phạm; phạt trên 253 tỷ đồng; tước trên 1.200 giấy phép lái xe, trừ điểm trên 10.000 giấy phép lái xe và tạm giữ trên 20.000 phương tiện. Những con số này cho thấy lực lượng chức năng đã và đang quyết liệt kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, song để kéo giảm TNGT một cách bền vững thì cần sự chuyển biến đồng bộ từ người lái xe, chủ phương tiện đến doanh nghiệp.

- Riêng đối với xe vận tải hàng hóa, tình trạng vi phạm tải trọng vẫn còn xảy ra. Theo Thượng tá, đâu là nguyên nhân và việc này tiềm ẩn những nguy cơ gì đối với ATGT?

+ Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 222 trường hợp xe quá trọng tải, phạt trên 700 triệu đồng. Qua đó cho thấy tình trạng vi phạm tải trọng vẫn cần tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.

Để giải quyết vấn đề này, theo tôi, trước hết phải nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và chủ phương tiện. Doanh nghiệp vận tải phải kiểm soát ngay từ khâu nhận hàng, xếp hàng, xác định tải trọng cho phép của phương tiện; không vì lợi ích trước mắt mà yêu cầu lái xe chở quá tải. Chủ phương tiện cũng phải thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, tải trọng và điều kiện an toàn của xe trước khi đưa vào hoạt động.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra trên những tuyến có nhiều phương tiện vận tải hàng hóa hoạt động, tập trung vào các khung giờ, địa bàn có nguy cơ cao. Những trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm cần được xử lý nghiêm theo quy định. Quan trọng hơn, thông qua xử lý phải làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp, không để tình trạng chỉ xử lý người lái xe nhưng vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn.

Cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 1 kiểm tra nồng độ cồn lái xe trên QL18 đoạn đi qua địa bàn phường Hoàng Quế.

- Để kéo giảm TNGT liên quan đến xe vận tải hàng hóa, hành khách, thời gian tới lực lượng CSGT sẽ tập trung vào những giải pháp nào?

+ Thời gian tới, lực lượng CSGT Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT. Trong đó, nhóm phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách sẽ tiếp tục được quan tâm kiểm soát, bởi đây là những phương tiện hoạt động thường xuyên và có ảnh hưởng lớn đến trật tự, ATGT.

Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về ATGT, yêu cầu chủ phương tiện nâng cao trách nhiệm quản lý lái xe, quản lý phương tiện. Doanh nghiệp phải xác định bảo đảm ATGT là yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh, không thể đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay lợi ích kinh tế.

Công tác tuyên truyền cũng cần được thực hiện thường xuyên, đúng đối tượng. Với lái xe vận tải hàng hóa, cần tập trung vào những nguy cơ từ chở quá tải, chạy quá tốc độ, thiếu chú ý quan sát. Với lái xe vận tải hành khách, cần nhấn mạnh trách nhiệm bảo đảm an toàn tính mạng cho hành khách trong suốt hành trình.

Chúng tôi xác định, xử lý nghiêm là cần thiết nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là phòng ngừa, hạn chế vi phạm và TNGT. Khi người lái xe tự giác chấp hành, doanh nghiệp chủ động quản lý, chủ phương tiện nâng cao trách nhiệm và lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý thường xuyên, đồng bộ thì nguy cơ TNGT sẽ từng bước được kiềm chế trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

- Xin cảm ơn Thượng tá!