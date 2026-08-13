Lắng nghe cơ sở, phát huy dân chủ thực chất

Tiếng nói của người dân chỉ thực sự có ý nghĩa khi các cơ quan chức năng lắng nghe, tiếp thu và giải quyết. Từ những cuộc đối thoại ở cơ sở đến hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ các cấp của Quảng Ninh đang từng bước đưa dân chủ đi vào thực chất; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng gần dân, sát dân.

Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân do MTTQ và Công an phường Hồng Gai tổ chức, ngày 6/8/2026.

Tại hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” do Ủy ban MTTQ và Công an phường Hồng Gai vừa phối hợp tổ chức, người dân đã nêu 6 ý kiến trực tiếp, gần 20 ý kiến bằng văn bản về bảo đảm an ninh trật tự; cải cách hành chính, quản lý cư trú, căn cước, định danh điện tử; tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ và công tác xây dựng lực lượng. Qua hội nghị, MTTQ và Công an phường đã tiếp thu các ý kiến để xem xét, giải quyết.

Ông Lưu Ngọc Phi, Bí thư Chi bộ khu phố Hồng Gai 4, chia sẻ: “Người dân mong nhất là những góp ý của mình được tiếp thu và giải quyết. Nếu được trao đổi thẳng thắn và biết ý kiến sẽ được theo dõi đến cùng, chúng tôi càng tin tưởng, sẵn sàng đồng hành với chính quyền trong giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương”.

MTTQ phường Hồng Gai phát huy dân chủ từ cơ sở bằng việc phối hợp duy trì tiếp công dân, theo dõi các kiến nghị về giải phóng mặt bằng, hạ tầng đô thị, chế độ, chính sách sau sắp xếp khu phố; tham gia tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến nhân dân; phát huy vai trò của 18 Ban Công tác Mặt trận, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và các nhóm Zalo cộng đồng để kịp thời nắm bắt, phản ánh những vấn đề phát sinh.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Gai, cho biết: “MTTQ phường vừa tiếp nhận ý kiến, vừa theo dõi quá trình giải quyết, đôn đốc cơ quan chức năng trả lời để người dân biết và giám sát. Cơ quan chức năng xử lý kịp thời các kiến nghị, người dân thêm tin tưởng, tích cực tham gia xây dựng chính quyền”.

Chương trình "Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói" do Công đoàn phường Đông Mai tổ chức ngày 5/8/2026.

Qua thực tiễn có thể thấy rõ vai trò của MTTQ trong lắng nghe, tập hợp và phản ánh ý kiến nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Quảng Ninh tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận 44 đơn thư, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết; khảo sát, nắm tình hình tại nhiều địa phương, kịp thời phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm. MTTQ cũng phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri; chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND; lấy ý kiến đối với danh sách người ứng cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ mới; phối hợp lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.

Ở cơ sở, MTTQ và các tổ chức thành viên duy trì đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đoàn viên, hội viên. Tiêu biểu, công đoàn các cấp tổ chức 251 hội nghị đối thoại với 9.511 đoàn viên, công nhân lao động; 107/109 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động; 598/785 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên tỉnh năm 2026, kết nối 54 điểm cầu với trên 6.000 thanh niên tham gia; cấp cơ sở tổ chức 38 hội nghị đối thoại, thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên…

Điểm mới trong năm nay là Ủy ban MTTQ Quảng Ninh triển khai các hoạt động “Tháng nghe dân nói”. Cùng với các hội nghị định kỳ, MTTQ mở rộng các diễn đàn đối thoại, đa dạng kênh tiếp nhận ý kiến từ gặp gỡ trực tiếp đến nền tảng số, nhằm tạo điều kiện cho người dân phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, giải quyết và công khai kết quả để nhân dân biết, kiểm tra.

Dân chủ ở cơ sở không những thể hiện qua số cuộc tiếp xúc, đối thoại, mà quan trọng hơn là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các cơ quan chức năng trong lắng nghe, xử lý, phản hồi từng kiến nghị bằng kết quả cụ thể. Người dân thấy ý kiến của mình tạo ra những chuyển biến trong thực tế, họ sẽ thêm tin tưởng và chủ động tham gia xây dựng chính quyền. Qua đó, MTTQ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.