Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ các hoạt động tại New York nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, ngày 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Thomas R. Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA).

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ trong thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ, nhất là qua việc hỗ trợ chuẩn bị dự án, nghiên cứu khả thi, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ với các dự án hạ tầng tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ; mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ tiếp tục là động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đánh giá cao quá trình hợp tác lâu dài của Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, lưới điện, hàng không, đô thị thông minh và hạ tầng số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng các chương trình này góp phần giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản lý và giải pháp tiên tiến của Hoa Kỳ. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhu cầu lớn về hạ tầng chiến lược, năng lượng, giao thông, logistics, chuyển đổi số và công nghệ cao; đây đều là những lĩnh vực Hoa Kỳ có thế mạnh và Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ có kinh nghiệm, công cụ hỗ trợ phù hợp.

Ông Thomas R. Hardy cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Ông khẳng định, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đánh giá cao kết quả hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Hardy cho biết, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong chuẩn bị, phát triển các dự án chất lượng cao, vừa đáp ứng ưu tiên phát triển của Việt Nam, vừa tạo cơ hội để công nghệ, thiết bị, dịch vụ và doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam. Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ sẵn sàng phát huy các công cụ như nghiên cứu khả thi, hỗ trợ kỹ thuật, dự án thí điểm và chương trình kết nối thương mại, hỗ trợ dự án từ khâu chuẩn bị đến khi đủ điều kiện thu hút vốn và triển khai.

Trao đổi về phương hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn một số dự án chiến lược, có tính lan tỏa cao để tập trung hỗ trợ, trước hết trong các lĩnh vực năng lượng và lưới điện, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu, hàng không, cảng biển, logistics và giao thông hiện đại; phát huy vai trò “mở đường” từ khâu chuẩn bị dự án, giúp Việt Nam sớm tiếp cận tiêu chuẩn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn lực của Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ quan tâm hơn tới các lĩnh vực mới có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số an toàn, lưới điện thông minh, an ninh năng lượng và giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh; tăng cường kết nối các doanh nghiệp công nghệ, tài chính và hạ tầng hàng đầu của Hoa Kỳ với đối tác Việt Nam.

Ông Thomas R. Hardy bày tỏ nhất trí với các định hướng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu; khẳng định Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam xác định dự án phù hợp và huy động công cụ hỗ trợ chuẩn bị dự án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo ông Hardy, nhu cầu phát triển hạ tầng lớn của Việt Nam và thế mạnh của Hoa Kỳ về công nghệ, quản trị, giải pháp chất lượng cao sẽ tạo nhiều cơ hội hợp tác mới; khẳng định sẽ tăng cường phối hợp giữa Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam, tập trung vào các dự án cụ thể, khả thi, có tác động lan tỏa cao; thúc đẩy kết nối nhu cầu phát triển của Việt Nam với công nghệ, nguồn lực và doanh nghiệp Hoa Kỳ, góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tạo thêm nội hàm thực chất cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.