Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Quảng Ninh đã luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT).

Sức mạnh từ sự đoàn kết và kỷ cương

Hằng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đều chủ động sớm xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào TĐQT đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Nội dung thi đua được lựa chọn phù hợp với nhiệm vụ, địa bàn phụ trách; từng bộ phận ký kết giao ước, từng cá nhân đăng ký phấn đấu. Qua đó, cấp ủy, chỉ huy có căn cứ theo dõi, đánh giá kết quả và kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm tra tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy BĐBP thành phố cho biết: Phong trào thi đua luôn được BĐBP tỉnh gắn với việc “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Nhờ sự tuyên truyền và giáo dục sâu rộng, thi đua đã trở thành hành động tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ, tạo ra những chuyển biến rõ nét trên mọi mặt công tác.

Nổi bật, năm 2026, bám sát chủ đề phong trào TĐQT: “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng” BĐBP thành phố đã triển khai 4 đợt thi đua cao điểm, đột kích cùng phong trào thi đua thường xuyên. Các nội dung thi đua tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới...

Trên tuyến biên giới, vùng biển, tinh thần ấy được thể hiện qua việc chủ động nắm tình hình, duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát. Từ đầu năm đến nay, lực lượng BĐBP đã tổ chức 10.757 lượt tuần tra, kiểm soát với 48.125 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Cùng với tuần tra, các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Từ đầu năm đến nay, BĐBP Quảng Ninh đã đấu tranh thành công 5 chuyên án, 6 kế hoạch nghiệp vụ; bắt giữ, xử lý 241 vụ với 289 đối tượng. Trong đó, xử lý hình sự 23 vụ với 52 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 218 vụ với 237 đối tượng. Trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy gần 12,5 tỷ đồng; tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước gần 4,4 tỷ đồng.

Tại các cửa khẩu, cảng biển, công tác kiểm soát xuất nhập cảnh được gắn với cải cách thủ tục hành chính. Các đơn vị đã trú trọng đổi mới quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động kiểm soát xuất nhập cảnh. Qua đó, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý, vừa tạo thuận lợi cho người dân đi lại, doanh nghiệp giao thương hợp pháp. Việc giám sát thuyền viên đi bờ, phương tiện cặp mạn và tàu nhập cảnh được duy trì chặt chẽ.

Hoạt động đối ngoại biên phòng cũng góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, giữ ổn định địa bàn. Các đơn vị duy trì trao đổi thông tin, đường dây nóng và phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới phía Trung Quốc. Đặc biệt, trong 21 ngày chuẩn bị, BĐBP Quảng Ninh đã tập trung lực lượng, tham mưu, phối hợp phục vụ thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10. Với kết quả này, 19 tập thể, 57 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Khi thiên tai, sự cố xảy ra, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục có mặt cùng lực lượng chức năng địa phương tìm kiếm, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả. Trong năm, đơn vị đã huy động 188 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 37 lượt phương tiện phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ được 25 vụ liên quan đến 121 người, 18 phương tiện…; kịp thời ứng phó các tình huống đột quỵ, tai nạn trên biển, đuối nước và cháy rừng.

Những cách làm thiết thực vì dân

Cùng với bảo vệ chủ quyền, phong trào TĐQT còn được gắn với những việc làm chăm lo đời sống nhân dân. Các chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, hỗ trợ người nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì, phù hợp với điều kiện từng địa bàn… Những việc làm thiết thực đó đã làm ngời sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, xây dựng “thế trận lòng dân”" vững chắc, củng cố mối quan hệ máu thịt quân - dân trên dải biên cương của TP Quảng Ninh.

Cán bộ Đồn BP Pò Hèn tuyên truyền pháp luật cho người dân biên giới.

Từ đầu năm đến nay, BĐBP Quảng Ninh đã tổ chức thăm hỏi, trao 3.510 suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn và học sinh; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 lượt người dân. Cán bộ, chiến sĩ đóng góp 1.634 ngày công giúp dân; hoàn thiện, bàn giao 6 căn nhà... Sự hỗ trợ bằng công sức và những phần quà thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn, tăng thêm sự gắn bó giữa bộ đội với nhân dân.

Triển khai mô hình “BĐBP - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, đơn vị đã thành lập 22 tổ với 115 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức 117 buổi với 4.250 lượt người dân tham gia. Qua hoạt động của mô hình, lực lượng biên phòng thu được 39 tin có giá trị phục vụ công tác. Việc hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin cũng tạo thêm sự gần gũi, gắn kết giữa bộ đội với nhân dân trên địa bàn.

Nổi bật, BĐBP Quảng Ninh đã triển khai thí điểm mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Qua đó, đưa hoạt động tuyên truyền pháp luật đến gần hơn với hành khách, cư dân biên giới. Từ khi được triển khai đến nay, mô hình đã tổ chức 4 cuộc tuyên truyền, hướng dẫn cho 3.625 lượt hành khách, cư dân biên giới về thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, các văn kiện pháp lý về biên giới và hoạt động thương mại. Cùng với hướng dẫn trực tiếp, việc sử dụng mã QR đã thu hút 7.200 lượt truy cập, bổ sung một cách tiếp cận thông tin thuận tiện cho người dân…

Với những kết quả trong thực hiện phong trào thi đua, năm 2026, đơn vị đã có 84 lượt tập thể, 190 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 22 tập thể, 34 cá nhân được khen thưởng thành tích đột xuất. Đặc biệt, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố và 2 cá nhân vừa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì vì thành tích xuất sắc trong Chuyên án QN526 về đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Phát huy kết quả đạt được, BĐBP Quảng Ninh tiếp tục hướng thi đua vào những nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng bồi dưỡng, nhân rộng cách làm hiệu quả và khen thưởng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.