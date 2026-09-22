Nâng hiệu quả mô hình sản xuất, thúc đẩy nông dân liên kết phát triển

Sáng 22/9, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố, làm việc với Hội Nông dân thành phố và thăm các mô hình sản xuất của hội viên Hội Nông dân thành phố tại xã Đầm Hà.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong 9 tháng năm 2026, công tác xây dựng và phát triển mô hình kinh tế nông thôn trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động Hội hướng mạnh về cơ sở, gắn với hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, hộ nông dân năng động, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Các mô hình kinh tế của hội viên nông dân phát triển rõ nét theo hướng từ sản xuất đơn lẻ sang hợp tác, liên kết sản xuất.

Các hình thức hỗ trợ nông dân ngày càng đa dạng, thiết thực, từ vốn, khoa học kỹ thuật đến tổ chức sản xuất, kinh tế tập thể, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Trong 9 tháng, các cấp Hội đã hỗ trợ phát triển 189 mô hình hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị; thành lập mới 35 tổ, hội, 11 chi hội nông dân nghề nghiệp. Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố giải ngân 37,7 tỷ đồng cho 293 hộ triển khai 23 dự án, mô hình.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố, khảo sát mô hình trồng chanh leo tại xã Đầm Hà.

Tại xã Đầm Hà, các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được triển khai sâu rộng với hơn 10ha cây ăn quả được trồng; triển khai hơn 1.000 ô lồng nuôi cá. Mô hình trồng chanh leo đang rất có triển vọng tại xã Đầm Hà, mở ra hướng chuyển đổi sản xuất hiệu quả, từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, đánh giá cao công tác xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế nông thôn trên địa bàn thành phố. Qua khảo sát thực tiễn tại xã Đầm Hà, đồng chí ghi nhận những cách làm hiệu quả trong trồng cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ứng dụng tưới tự động, xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hợp tác tại xã Đầm Hà.

Đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố khảo sát mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại xã Đầm Hà.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố, trao đổi cùng lãnh đạo xã Đầm Hà và nông dân về hiệu quả nuôi tôm công nghệ cao.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu” và chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa; lựa chọn những hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu làm "hạt nhân" liên kết, dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, thị trường, hỗ trợ các hộ cùng phát triển; phát huy thực chất phương châm “nông dân dạy nông dân, nông dân giúp nông dân”; tăng cường phối hợp giữa chính quyền, nhà khoa học và người nông dân.

Cùng với đó, rà soát, đánh giá, phân loại các mô hình kinh tế, trong đó mô hình hiệu quả thì tập trung hỗ trợ phát triển; mô hình còn vướng kịp thời tháo gỡ; mô hình không phù hợp nghiên cứu điều chỉnh; lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo trong đánh giá và phát triển mô hình.

Đoàn công tác khảo sát tại mô hình nuôi cá song trên địa bàn xã Đầm Hà.

Đồng chí đề nghị tăng cường tổ chức nông dân hợp tác, liên kết sản xuất. Từ các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, vận động những hộ cùng ngành nghề, sản phẩm liên kết thành tổ hội, chi hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động thực chất; đồng thời tập trung hơn cho thị trường, đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm.

Hội Nông dân cần bám sát, đồng hành, tổ chức và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; nắm chắc những khó khăn về vốn, đất đai, kỹ thuật, hạ tầng, liên kết, thị trường để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp.

Đối với các mô hình khảo sát tại Đầm Hà, đồng chí đề nghị MTTQ và địa phương tiếp tục đánh giá kỹ hiệu quả kinh tế, thị trường và khả năng liên kết; cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, bãi triều; đồng thời quan tâm thu hút các dự án đầu tư phù hợp, tạo thêm điều kiện để các mô hình phát triển bền vững.