Lạng Sơn: Xảy ra 1 vụ tai nạn trong dịp nghỉ lễ 2/9

Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lạng Sơn, trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 (từ 29/8/2026 đến hết 2/9/2026), trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 1 người bị thương, không có người chết, so với cùng kỳ năm 2025 giảm 5 vụ tai nạn, giảm 6 người bị thương. Lĩnh vực đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn.

Lực lượng CSGT (Công an tỉnh) kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông trên đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri

Trong đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã thực hiện 184 ca tuần tra kiểm soát với 722 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tăng 11 ca so với kỳ nghỉ lễ năm trước, tổng kiểm tra 6.457 lượt phương tiện.

Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 914 trường hợp vi phạm về: tốc độ, nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, làn đường, phần đường, chuyển hướng không bật đèn tín hiệu... Qua đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ phương tiện, tước và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 193 trường hợp… thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 300 triệu đồng.