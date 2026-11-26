Lào Cai: Phạt 11 triệu đồng chủ xe khách hết hạn kiểm định vẫn lưu thông

Tiếp nhận thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông về xe ô tô khách biển kiểm soát 24H-018.XX hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành xác minh, xử lý theo quy định.

Ngày 25/11/2026, tại phường Sa Pa, lực lượng cảnh sát giao thông đã mời chủ phương tiện đến làm việc, đồng thời kiểm tra các giấy tờ liên quan.

Qua xác minh, ông Đ.N.H. (sinh năm 1976, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) là chủ phương tiện và trực tiếp điều khiển xe tham gia giao thông khi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn từ 1 tháng trở lên.

Tổ công tác lập biên bản làm việc với người liên quan để xác minh, xử lý theo quy định.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đ.N.H, với mức phạt tiền 11 triệu đồng; tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do chủ phương tiện trực tiếp điều khiển phương tiện vi phạm.

Theo lực lượng cảnh sát giao thông, việc đưa phương tiện hết hạn kiểm định vào hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. Những khiếm khuyết kỹ thuật không được kiểm tra, khắc phục kịp thời có thể gây nguy hiểm cho hành khách và những người tham gia giao thông.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện, lái xe và đơn vị kinh doanh vận tải cần thường xuyên kiểm tra thời hạn đăng kiểm, chủ động đưa phương tiện đi kiểm định đúng quy định; tuyệt đối không đưa xe hết hạn kiểm định tham gia giao thông.