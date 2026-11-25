Tai nạn giao thông làm 3 người thương vong

Khoảng 10 giờ ngày 24-11, xe ben BKS 78H-012.11 do tài xế T.Q.T. (1991, trú xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông đến ngã tư Phan Chu Trinh - Võ Đông Giang (phường Phú Yên, Đắk Lắk) thì va chạm với ô-tô con BKS 78A-119.94.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến bà N.T.M.H. (1965) tử vong tại chỗ. Tài xế ô-tô con là ông N.H.B. và vợ là bà N.T.H.Đ. (1970, trú phường Đông Hòa, Đắk Lắk) bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Hiện, cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.