Lật tẩy đường dây buôn bán khí cười trá hình

Bất chấp quy định nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng khí N₂O (khí cười) theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, hoạt động buôn bán loại khí này vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi. Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Quảng Ninh đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ một nhóm 7 đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh đồ uống để tổ chức buôn bán bóng cười trái phép tại cơ sở Coca Club, phường Hồng Gai.

Kinh doanh đồ uống, núp bóng buôn bán khí cười

Đằng sau hoạt động kinh doanh đồ uống tại Coca Club là một quy trình mua bán bóng cười được tổ chức tương đối chặt chẽ, với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên, từ khâu nhập hàng, tập kết, bơm bóng đến phục vụ khách, thu tiền và theo dõi doanh thu.

Hoạt động kinh doanh khí cười trái phép tại cơ sở Coca Club.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 5 bình kim loại chứa khí N₂O, có tổng khối lượng 103,7kg. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Tiến Tú, trú tại phường Hạ Long, Quảng Ninh, chủ cơ sở Coca Club, cùng Vũ Thị Trà Mi, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh đã góp vốn, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh khí cười trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Thay vì tập kết toàn bộ bình khí tại cơ sở kinh doanh, các đối tượng thuê một dãy nhà trọ cách Coca Club khoảng 50m làm kho chứa hàng. Từ đây, khí N₂O được chia nhỏ, vận chuyển từng phần vào cơ sở để bơm thành bóng phục vụ khách. Việc tách biệt địa điểm tập kết bình khí với nơi kinh doanh được tính toán nhằm hạn chế số lượng tang vật có thể bị phát hiện, thu giữ nếu cơ sở bị kiểm tra.

Tại Coca Club, các đối tượng tiếp tục phân công nhân viên thực hiện từng công đoạn. Khi khách có nhu cầu sử dụng bóng cười, nhân viên phục vụ bàn thông báo số lượng cho bộ phận thu ngân. Thông tin được ghi vào giấy nhớ màu vàng, chuyển cho nhân viên quản lý kho để xuất bóng. Sau đó, bóng cười được đưa ra phục vụ khách và số lượng sử dụng được cập nhật để tính tiền khi thanh toán.

Đáng chú ý, để che giấu hoạt động buôn bán khí cười, các đối tượng sử dụng hai loại hóa đơn khác nhau. Hóa đơn thanh toán chính chỉ thể hiện những mặt hàng thông thường như bia, nước giải khát, hoa quả; số lượng bóng cười được ghi riêng trên giấy, sau đó ghim kèm hóa đơn. Đồng thời, một nhóm Telegram được lập để các đối tượng theo dõi hóa đơn, doanh thu, số lượng bóng cười và tiền booking phát sinh hằng ngày.

﻿Các đối tượng sử dụng hai loại hóa đơn khác nhau để qua mắt lực lượng chức năng﻿.

Theo lời khai của nhân viên thu ngân, nhóm Telegram được sử dụng để cập nhật cả doanh thu đồ uống và số lượng bóng cười mà khách đã sử dụng, phục vụ việc kiểm soát hoạt động kinh doanh. Cách thức này khiến giao dịch mua bán bóng cười không thể hiện trực tiếp trên hóa đơn thanh toán thông thường, qua đó gây khó khăn cho công tác phát hiện, thu thập chứng cứ của lực lượng chức năng.

Trung tá Nguyễn Hùng Cường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết: Để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật, đủ căn cứ xử lý hình sự đối với các đối tượng buôn bán bóng cười, cơ quan điều tra phải cá thể hóa trách nhiệm của từng người tham gia, đồng thời làm rõ nguồn tiền thu lợi bất chính. Đây là hai nội dung đòi hỏi nhiều thời gian, công sức bởi các đối tượng sử dụng những phương thức che giấu rất tinh vi.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 6/4 đến ngày 28/4/2026, Coca Club đã bán ra hơn 4.500 quả bóng cười, thu về gần 592 triệu đồng. Con số này cho thấy quy mô lớn của hoạt động buôn bán trái phép được tổ chức dưới vỏ bọc kinh doanh đồ uống tại cơ sở.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tiến Tú và Vũ Thị Trà Mi là hai đối tượng góp vốn, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh khí cười trái phép. Năm đối tượng còn lại đảm nhiệm các vị trí quản lý, chăm sóc khách hàng, thu ngân và quản lý kho, có vai trò giúp sức trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Hai đối tượng chủ mưu cầm đầu vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn khí cười trái phép

Thực tế cho thấy, lợi nhuận lớn từ hoạt động kinh doanh bóng cười là một trong những nguyên nhân khiến các đối tượng bất chấp quy định pháp luật, tìm cách tổ chức hoạt động dưới nhiều hình thức nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Không chỉ trực tiếp kinh doanh, các đối tượng còn lôi kéo, phân công nhân viên tham gia vào từng khâu, khiến việc xác định vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong đường dây trở nên phức tạp.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Quảng Ninh đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép khí N₂O.

Phát hiện các bình khí cười bên trong kho của các đối tượng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 30 vụ việc liên quan đến khí N₂O, với khoảng 40 trường hợp vi phạm; trong đó, khởi tố hình sự 4 vụ, 17 bị can, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, thu giữ gần 3.000 bình khí N₂O.

Đại tá Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, sau một năm tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, tình hình mua bán, vận chuyển và sử dụng khí N₂O tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều cơ sở kinh doanh không còn dám sử dụng bóng cười trong các hoạt động vui chơi, giải trí. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố và nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy nói chung, đấu tranh với hành vi vi phạm liên quan đến bóng cười nói riêng.

Việc phát hiện, triệt phá hoạt động buôn bán khí cười núp bóng kinh doanh đồ uống tại Coca Club tiếp tục cho thấy sự tinh vi của các đối tượng trong việc lợi dụng hoạt động kinh doanh hợp pháp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, vụ án cũng là lời cảnh báo đối với các chủ cơ sở kinh doanh và người lao động: không thể lấy lý do không trực tiếp bán hàng, không trực tiếp phục vụ khách hay chỉ làm theo sự phân công để biện minh cho hành vi tham gia, giúp sức vào hoạt động buôn bán hàng cấm.

Khởi tố 7 đối tượng về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Đằng sau những quả bóng cười tưởng chừng chỉ phục vụ nhu cầu giải trí là những hệ lụy đối với sức khỏe cộng đồng và nguy cơ phải đối diện với trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc. Lợi nhuận trước mắt không thể là lý do để bất kỳ cá nhân, tổ chức nào bất chấp quy định của pháp luật.