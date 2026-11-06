Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thúc đẩy ngừng bắn nhân đạo tại Ukraine

Ngày 5/11 (giờ địa phương), Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì cuộc gặp với đại diện Nga và Ukraine tại Nhà trắng, ghi nhận kết quả thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 ngày tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, miền nam Ukraine. Thỏa thuận đã tạo điều kiện đưa hàng viện trợ nhân đạo vào khu vực và sơ tán hàng trăm dân thường đến nơi an toàn, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng tích cực của Đệ nhất phu nhân Mỹ trong các nỗ lực ngoại giao liên quan xung đột Nga-Ukraine.

Đặc phái viên Tổng thống Nga Kirill Dmitriev (bên trái) trao quà tặng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trong cuộc gặp với đại diện Nga và Ukraine tại Đại sảnh Nhà trắng ở Washington, ngày 5/11/2026. Ảnh: AP



Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã gặp ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại Nhà trắng, song không gặp các đại diện Ukraine cũng có mặt tại đây.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump không tiết lộ nội dung cuộc trao đổi với đặc phái viên Nga, nhưng cho biết các bên đang xúc tiến một thỏa thuận quan trọng, có phạm vi rộng hơn vấn đề Ukraine và có thể liên quan toàn bộ châu Âu.

“Chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận lớn, với phạm vi rộng hơn Ukraine”, ông Trump nói.

Nga và Ukraine đánh giá cao nỗ lực của Đệ nhất phu nhân Mỹ

Phát biểu tại sự kiện theo lời mời của bà Melania Trump, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ vì những đóng góp nhân đạo trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn kéo dài sáu ngày.

Ông Dmitriev cho biết Tổng thống Putin đã trực tiếp chỉ đạo các hoạt động liên quan thỏa thuận, đồng thời gửi lời cảm ơn tới bà Melania Trump.

Về phía Ukraine, ông Davyd Arakhamia, lãnh đạo nhóm nghị sĩ thuộc đảng của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tại Quốc hội, cùng ông Dmytro Lubinets, quan chức phụ trách bảo vệ quyền con người của Ukraine, tham dự sự kiện.

Ông Arakhamia đánh giá cao vai trò của Đệ nhất phu nhân Mỹ và bày tỏ mong muốn bà tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine, những người đã trải qua hơn bốn năm xung đột kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn vào tháng 2/2022.

Đại diện Ukraine cũng kêu gọi bà Melania Trump tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến nhân đạo và tìm kiếm những giải pháp mới nhằm giảm căng thẳng.

Từ năm 2025, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã phối hợp với Nga và Ukraine triển khai các hoạt động đoàn tụ gia đình chịu ảnh hưởng của xung đột. Đến nay, những nỗ lực này đã giúp gần 36 trẻ em trở về với người thân.

Phát biểu tại sự kiện, bà Melania Trump bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky có thể trở thành tiền đề cho những thỏa thuận lâu dài và mở rộng sang các khu vực khác.

“Hãy để Oleshky trở thành tia sáng nhỏ, từ đó thắp lên ngọn lửa hòa bình bền vững”, bà nói.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, phát biểu tại Tây Ban Nha ngày 6/11, cho rằng kết quả tại Oleshky cho thấy giao tranh có thể chấm dứt khi Nga quyết định ngừng các hoạt động quân sự.

Ông Zelenskyy nhấn mạnh thỏa thuận đã giúp khu vực có những ngày không xảy ra các cuộc tấn công, qua đó cứu sống hàng trăm người.

Thỏa thuận ngừng bắn giúp sơ tán gần 800 dân thường

Ngày 23/10, Nhà trắng thông báo Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã góp phần thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Oleshky, nhằm tạo điều kiện đưa hàng viện trợ nhân đạo vào khu vực và tổ chức sơ tán dân thường an toàn.

Trước đó cùng ngày, các nhà đàm phán Mỹ, Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận về việc cung cấp hàng cứu trợ cho Oleshky, thành phố thuộc tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine, nơi chiến sự chia cắt các khu vực do hai bên kiểm soát.

Một quân nhân Ukraine ôm người thân sau khi gia đình ông được sơ tán khỏi thành phố Oleshky do Nga kiểm soát, tại khu vực biên giới Belarus - Ukraine thuộc tỉnh Chernihiv, ngày 31/10/2026. Ảnh: AP

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27/10 đến ngày 1/11, đánh dấu một trong những đợt ngừng giao tranh đáng chú ý nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát toàn diện năm 2022.

Khi thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực, khoảng 2.000 người vẫn sinh sống tại Oleshky. Người dân có thể lựa chọn sơ tán tới khu vực do Ukraine hoặc Nga kiểm soát, hoặc tiếp tục ở lại thành phố với nguồn cung lương thực và vật tư y tế bổ sung.

Trong 6 ngày ngừng bắn, các lực lượng cứu trợ đưa hàng viện trợ vào thành phố, đồng thời tổ chức sơ tán hàng trăm cư dân tới khu vực do Ukraine kiểm soát.

Theo bà Melania Trump, gần 800 người đã rời Oleshky trong đợt sơ tán này. Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết bà bắt đầu liên hệ với giới chức Nga và Ukraine sau khi tìm hiểu tình hình nhân đạo tại Oleshky trong một sự kiện bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9. Sau đó, bà cùng cố vấn cấp cao Marc Beckman trực tiếp làm việc với lãnh đạo hai nước để thống nhất các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

Vai trò đối ngoại ngày càng rõ nét của Đệ nhất phu nhân Mỹ

Việc trực tiếp tham gia thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky cho thấy bà Melania Trump đang đảm nhiệm vai trò đối ngoại tích cực hơn so với một số người tiền nhiệm.

Trong lịch sử nước Mỹ, các Đệ nhất phu nhân thường tập trung vào hoạt động ngoại giao nhân dân, thúc đẩy các chương trình nhân đạo và quảng bá hình ảnh đất nước, thay vì trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề liên quan các bên đang có xung đột.

Năm 2022, Đệ nhất phu nhân Jill Biden từng tới miền tây Ukraine để gặp phu nhân Tổng thống Zelenskyy tại một địa điểm cách xa tiền tuyến, chỉ vài tháng sau khi xung đột bùng phát. Trước đó, Đệ nhất phu nhân Laura Bush cũng nhiều lần tới Afghanistan trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt.

Bà Melania Trump không chỉ tham gia các hoạt động hỗ trợ trẻ em và đoàn tụ gia đình mà còn trực tiếp trao đổi với đại diện lãnh đạo Nga và Ukraine để thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại một khu vực đang xảy ra giao tranh.

Dù vậy, các nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện, bất chấp việc ông nhiều lần thúc giục hai bên tiến tới giải pháp đàm phán kể từ khi trở lại Nhà trắng.

Thành phố Oleshky, nằm bên sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson, miền nam Ukraine, từng có khoảng 24.000 cư dân trước khi quân đội Nga kiểm soát khu vực này vào tháng 2/2022. Hơn 4 năm xung đột cùng trận lũ nghiêm trọng do vỡ đập Kakhovka năm 2023 đã tàn phá thành phố, khiến người dân thiếu lương thực, thuốc men, điện, nước sinh hoạt và hệ thống sưởi.

Trước tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng, Ukraine nhiều lần kêu gọi ngừng bắn để sơ tán dân thường. Tại sự kiện ngày 5/11 ở Nhà trắng, Đệ nhất phu nhân Melania Trump trao thư cá nhân gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Đại diện Nga tặng bà bức tranh của một bé gái 11 tuổi, trong khi phía Ukraine trao phần thưởng ghi nhận những đóng góp của bà trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tại Oleshky.