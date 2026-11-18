“Mẹ đỡ đầu” - Chắp cánh những ước mơ xanh

Không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đang trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Ở tuổi 17, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa có sự chăm sóc đầy đủ của cha mẹ, Lý Lan Anh, sinh năm 2009, học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thành phố Quảng Ninh, đã sớm phải đối diện với những thiếu hụt trong cuộc sống. Mồ côi cha, gia đình có ba chị em, những khó khăn về kinh tế khiến hành trình học tập và trưởng thành của em thêm phần vất vả.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Hội LHPN thành phố Quảng Ninh đã nhận đỡ đầu Lan Anh với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Đây là năm thứ ba Hội đồng hành cùng em, góp phần san sẻ gánh nặng chi phí sinh hoạt, học tập, đồng thời tiếp thêm động lực để em vững tin theo đuổi ước mơ.

Hội LHPN phối hợp với Công an đặc khu Vân Đồn tặng quà cho em Tằng Thị Diệp Hân (thôn Vạn Yên 1, đặc khu Vân Đồn).

Với Lan Anh, sự đồng hành ấy không đơn thuần là khoản hỗ trợ hằng tháng ,mà còn là tình cảm của những người mẹ đỡ đầu dành cho một người con cần được chở che. Qua từng lần thăm hỏi, động viên, Hội LHPN thành phố có thêm điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời chia sẻ những khó khăn với Lý Lan Anh.

Để có thêm nhiều trẻ em khó khăn được chăm lo, các cấp Hội LHPN thành phố Quảng Ninh đã chủ động kết nối doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng tham gia chương trình. Từ những nguồn lực được huy động, sự hỗ trợ ngày càng được mở rộng, không chỉ dừng ở cấp thành phố, mà còn lan tỏa đến từng phường, khu dân cư và cộng đồng doanh nghiệp.

Dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 vừa qua, Hội LHPN phường Cao Xanh đã kết nối với doanh nghiệp nhận đỡ đầu 6 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian một năm, với tổng kinh phí hỗ trợ 6 triệu đồng/cháu. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện trong học tập, sinh hoạt, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Chị Nguyễn Ngọc Tuyền, Chủ tịch Hội LHPN phường Cao Xanh, cho biết: Hội xác định việc kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tham gia chương trình là giải pháp quan trọng để mở rộng đối tượng được hỗ trợ, duy trì sự đồng hành lâu dài với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, không chỉ giúp các em vơi bớt khó khăn trước mắt, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Một trong những đơn vị tích cực tham gia chương trình là Hội Phụ nữ Công an thành phố Quảng Ninh. Từ khi chương trình “Mẹ đỡ đầu” được phát động, đơn vị đã nhận đỡ đầu 50 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, các hội viên còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, quan tâm đến việc học tập và đời sống của từng em, qua đó giúp các em có thêm động lực vươn lên.

Hội Phụ nữ Công an Quảng Ninh tặng quà em Nguyễn Đức Minh (phường Cao Xanh) nhân dịp em đỗ đại học với điểm số cao.

Niềm vui của hành trình ấy được ghi dấu bằng câu chuyện của Nguyễn Đức Minh, sinh năm 2008 (phường Cao Xanh). Được Hội Phụ nữ Công an Quảng Ninh nhận đỡ đầu từ năm 2022, Minh đã nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của các mẹ trong suốt những năm học tập. Dịp năm học mới 2026-2027, em đón tin vui khi trúng tuyển Trường Đại học Hạ Long với số điểm cao, vượt 4 điểm so với điểm chuẩn.

Minh cũng trở thành người con đỡ đầu đầu tiên của Phụ nữ Công an Quảng Ninh thi đỗ đại học. Thành quả ấy là niềm vui của riêng em và gia đình, đồng thời là dấu mốc ý nghĩa đối với những người mẹ đã kiên trì đồng hành, tiếp sức cho em trong suốt chặng đường vừa qua.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội LHPN thành phố Quảng Ninh đã nhận đỡ đầu thêm 69 trẻ em, với tổng kinh phí hỗ trợ 775 triệu đồng. Tính từ khi triển khai chương trình đến nay, toàn thành phố đã có 834 trẻ em được nhận đỡ đầu. Đằng sau những con số ấy là hàng trăm hoàn cảnh được sẻ chia, hàng trăm gia đình có thêm điểm tựa và những đứa trẻ được tiếp thêm niềm tin để hướng tới tương lai.