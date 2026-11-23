Ký kết chương trình phối hợp trong công tác nhân đạo giai đoạn 2026-2031

Ngày 23/11, Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh và AEON MALL Hạ Long tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác nhân đạo giai đoạn 2026-2031 và tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh và AEON MALL Hạ Long ký kết chương trình phối hợp.

Theo chương trình phối hợp, Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh và AEON MALL Hạ Long sẽ duy trì tổ chức các chương trình hiến máu định kỳ, đặt thùng quyên góp từ thiện tại trung tâm thương mại và triển khai nhiều hoạt động nhân đạo thiết thực phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương nhằm hướng tới các mục tiêu an sinh xã hội dài hạn.

Các cán bộ, nhân viên và tình nguyện viện tham gia hiến máu.

Tại lễ ký kết, hai bên tổ chức ngày hội hiến máu “PINK+ - Giọt hồng trao sự sống”, thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên AEON MALL Hạ Long, tình nguyện viên và người dân tham gia. Kết quả, ngày hội tiếp nhận 168 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.