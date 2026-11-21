Phường Hà Lầm phát động hiến máu tình nguyện

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946 -2026), ngày 21/11, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện phường Hà Lầm tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện 2026.

Những cá nhân tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện được nhận Giấy khen tại chương trình.

Với chủ đề “80 năm hành trình nhân ái - Lan tỏa hành động vì cộng đồng”, chương trình thu hút đông đảo cán bộ, công chức viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tham gia.

Với tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng, nhiều tình nguyện viên đã nhiệt tình tham gia và kết quả thu được 202 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Đông đảo tình nguyện viên đã tham gia hiến máu.

Thông qua chương trình lan tỏa thông điệp nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện trong các cơ quan, đơn vị, nhất là trong khu phố cộng đồng dân cư..., tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Nhân dịp này, phường Hà Lầm trao giấy khen cho những cá nhân tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn.