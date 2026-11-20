Trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình thờ cúng liệt sĩ tại xã Tiên Yên

Ngày 19/11, Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với UBND xã Tiên Yên tổ chức lễ khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lê Đình Cương, trú tại khu phố Thác Bưởi, xã Tiên Yên.

Ông Lê Đình Cương là thân nhân được dòng họ ủy quyền thờ cúng liệt sĩ Lê Văn Minh, người đã anh dũng hy sinh năm 1978 tại chiến trường Tây Ninh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Trước đây, gia đình ông Cương sinh sống trong ngôi nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1977, đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn mỗi khi mùa mưa bão đến.

Trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho thân nhân thờ cúng liệt sĩ.

Đến nay, sau hơn 2 tháng sửa chữa với sự chung tay, góp sức của Ban CHQS xã; cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cùng nhân dân địa phương, ngôi nhà đã được sửa chữa lại khang trang, có diện tích hơn 60m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tổng kinh phí sửa chữa hơn 280 triệu đồng. Trong đó, Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam trao tặng 40 triệu đồng, do Công ty Năng lượng tái tạo BIM ủng hộ; phần kinh phí còn lại do người thân gia đình đóng góp và vay Ngân hàng.

Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tặng quà cho gia đình anh Lê Đình Cương.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời góp phần thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thân nhân người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Nhân dịp này, đại diện Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố, Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và khu phố Thác Bưởi đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, động viên gia đình ông Lê Đình Cương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên ổn định cuộc sống.