Mỹ và Venezuela ký thỏa thuận khôi phục quan hệ hợp tác quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 18/11 thông báo Washington và Caracas đã ký thỏa thuận khôi phục quan hệ hợp tác quân sự, bao gồm huấn luyện chung, chia sẻ thông tin tình báo và tăng cường năng lực quốc phòng. Thỏa thuận được công bố trong chuyến thăm Venezuela của ông Hegseth, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hai nước sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro hồi tháng 1/2026.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (phải) gặp quyền Tổng thống Venezuela

﻿Delcy Rodriguez tại Phủ Tổng thống Miraflores ở Caracas, Venezuela, ngày 18/11/2026.

﻿Ảnh: AP

Phát biểu tại thủ đô Caracas trước các nhà ngoại giao và quan chức quân sự hai nước, Bộ trưởng Hegseth đánh giá cao sự hợp tác giữa Washington và chính quyền Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez trong việc ổn định tình hình Venezuela và đấu tranh chống các mạng lưới buôn bán ma túy.

Chuyến thăm của ông Hegseth là hoạt động mới nhất trong loạt chuyến công du Venezuela của các thành viên nội các Tổng thống Donald Trump, phản ánh nỗ lực tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế giữa Washington với quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, thỏa thuận quân sự mới sẽ tạo điều kiện để lực lượng vũ trang hai nước phối hợp huấn luyện, chia sẻ thông tin tình báo, hợp tác về trang thiết bị quốc phòng và nâng cao năng lực tác chiến. Tuy nhiên, ông chưa công bố chi tiết về phạm vi triển khai, cơ chế phối hợp hoặc thời điểm bắt đầu các hoạt động chung.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez bày tỏ mong muốn nâng quan hệ hợp tác quân sự với Mỹ lên mức cao nhất có thể, nhằm ứng phó với những mối đe dọa chung. Trong khi đó, Lầu Năm Góc chưa cung cấp thêm thông tin cụ thể về thỏa thuận.

Việc khôi phục hợp tác quân sự diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng các hoạt động an ninh tại Tây bán cầu, đặc biệt là chiến dịch chống các tổ chức buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh. Kể từ tháng 9/2025, lực lượng Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền tại vùng biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương mà chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc vận chuyển ma túy.

Trước đó, hồi tháng 1/2026, lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Sau chiến dịch, bà Delcy Rodríguez, một đồng minh của ông Maduro, tiếp quản quyền điều hành đất nước và tiếp tục giữ vai trò nguyên thủ quốc gia dù nhiệm kỳ được tòa án cho phép đã kết thúc vào tháng 7.

Song song với hợp tác quân sự, Mỹ và Venezuela cũng đang tăng cường quan hệ trong lĩnh vực năng lượng. Tháng 8, Tổng thống Trump cho biết Bộ trưởng Hegseth đã tham gia thúc đẩy một thỏa thuận quy mô lớn, cho phép phía Mỹ kiểm soát một phần trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Thỏa thuận có sự tham gia của Chính phủ Mỹ và công ty North American Blue Energy Partners, doanh nghiệp khai thác dầu lớn thứ hai tại Venezuela.

Theo Bộ trưởng Hegseth, hợp tác khai thác dầu mỏ với Venezuela có ý nghĩa đối với an ninh năng lượng của khu vực Tây bán cầu, trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran làm gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz, đẩy giá xăng dầu tăng cao và gây tác động đến kinh tế Mỹ.

Trong năm nay, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cũng đã tới Venezuela, tập trung vào các cơ hội khai thác dầu mỏ và khoáng sản quan trọng. Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ, Tướng Francis Donovan, đã có ít nhất hai cuộc gặp với các quan chức trong chính quyền lâm thời Venezuela.