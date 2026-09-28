Giá dầu quay đầu tăng mạnh, kéo thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống

Tại thị trường châu Á, ghi nhận hai trong số những biến động mạnh nhất trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch hôm nay là chỉ số tại Seoul giảm 2,7% và Thượng Hải giảm 1,7%.

Trong phiên giao dịch ngày 28/9 (theo giờ địa phương), giá dầu tiếp tục tăng, gây áp lực lớn lên thị trường trái phiếu và đẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ sụt giảm.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, đánh mất một phần thành quả từ tuần trước khi chỉ số này áp sát mức đỉnh lịch sử. Tính đến 10h sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ, chỉ số Dow Jones Industrial Average hạ 274 điểm, tương đương 0,5%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm 0,5%.

Cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất tại Phố Wall là Nvidia vẫn ghi nhận mức tăng sau khi công bố kế hoạch chi lượng lớn tiền mặt để mua lại cổ phiếu nhằm tri ân nhà đầu tư. Tuy nhiên, phần lớn thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ dưới sức ép của giá dầu thô Brent (hợp đồng giao dịch sôi động nhất thị trường) với mức tăng 1,5%, đạt 98,92 USD một thùng.

Nhà giao dịch Michael Pistillo đang làm việc trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán New York (Mỹ) ngày 14/9/2026. Ảnh: AP

Giá dầu liên tục biến động thất thường do thị trường lo ngại về thời điểm cuộc xung đột với Iran kết thúc để các tàu chở dầu có thể tự do lưu thông qua eo biển Hormuz và vận chuyển năng lượng từ Trung Đông đến khách hàng toàn cầu. Động thái mới nhất diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào cuối tuần qua rằng ông bác bỏ đề nghị từ phía Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân.

Dầu Brent từng có lúc chạm mốc 101 USD một thùng vào buổi sáng trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, nhưng sau đó đã hạ bớt đà tăng khi giới chức Mỹ cho biết các bên trung gian vẫn đang phối hợp với Iran và Hoa Kỳ để đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh và mở cửa trở lại eo biển này.

Dù biến động liên tục, giá dầu thô Brent hiện vẫn cao hơn rất nhiều so với mức khoảng 72 USD ghi nhận trước thời điểm Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2. Thực tế này khiến tình trạng lạm phát trầm trọng thêm, kéo giá bán lẻ trung bình cho một gallon xăng thông thường lên gần 4,48 USD, tăng mạnh so với mức 3,13 USD của một năm trước theo dữ liệu từ Hiệp hội ô tô AAA.

Ngược lại, những lo ngại về lạm phát đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt. Diễn biến này gây sức ép lớn lên nền kinh tế vì làm tăng chi phí vay vốn cho mọi đối tượng, đồng thời làm giảm sức hút của cổ phiếu và các kênh đầu tư khác. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm (tâm điểm của thị trường trái phiếu) tăng lên 5,21% từ mức 5,17% vào chiều 25/9 (theo giờ địa phương), quay trở lại ngưỡng từng ghi nhận vào năm 2007. Đó là thời điểm trước khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và thời kỳ suy thoái kinh tế lớn kéo lợi suất lao dốc về gần ngưỡng 0%.

Tại Phố Wall, cổ phiếu của các hãng hàng không và nhiều doanh nghiệp gánh chi phí nhiên liệu lớn đồng loạt sụt giảm do đà tăng của giá dầu. Cụ thể, United Airlines và American Airlines đều mất 3,2%.

Nhóm cổ phiếu khai thác vàng cũng suy yếu sau khi giá vàng sụt giảm 3,1%. Vàng vốn nổi tiếng với khả năng bảo vệ tài sản của nhà đầu tư trước tình trạng lạm phát cao, nhưng giá mặt hàng này thường đi xuống khi lợi suất trái phiếu tăng và mang lại mức sinh lời hấp dẫn hơn từ tiền lãi. Vàng gặp khó trong việc cạnh tranh vì không trả lợi tức cho nhà đầu tư. Newmont, tập đoàn khai khoáng có trụ sở tại Denver (tiểu bang Colorado, Mỹ) ghi nhận mức giảm 3,5%.

Những khoản thua lỗ này đã lấn át mức tăng 3% của Nvidia. Gã khổng lồ sản xuất chip thông báo thông qua kế hoạch phân bổ thêm tới 150 tỷ USD cho các cổ đông thông qua chương trình mua lại cổ phiếu, nâng tổng quy mô còn lại của chương trình này lên mức 235 tỷ USD. Nvidia có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện điều này sau khi cơn sốt chip phục vụ công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp hãng nhân đôi lượng tiền mặt trên bảng cân đối kế toán ngay trong nửa đầu năm tài chính. Cũng trong ngày 28/9, công ty này ra mắt một nền tảng bảo mật mới nhằm ngăn chặn các tác nhân trí tuệ nhân tạo vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhìn chung, nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo đang chịu áp lực lớn sau khi các nhà lãnh đạo trong ngành lên tiếng cho rằng sự phát triển cần chậm lại để các biện pháp an toàn có thời gian bắt kịp.

Tại thị trường châu Á, ghi nhận hai trong số những biến động mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm nay là chỉ số chứng khoán Seoul giảm 2,7% và Thượng Hải giảm 1,7%.