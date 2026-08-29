Nam thanh niên bị xe buýt cán tử vong ở TPHCM

Nam thanh niên ở phường Lái Thiêu, TPHCM chạy xe máy trên Quốc lộ 13, nhưng không may xảy ra tai nạn giao thông với xe buýt khiến nạn nhân tử...

Trưa 27-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên quốc lộ 13.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, anh L.H.T (26 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu) điều khiển xe máy mang BS: 61C2-173.96 chạy trên Quốc lộ 13, theo hướng Lái Thiêu đi Thủ Dầu Một.

Khi đến khu vực trạm thu phí Lái Thiêu, nam thanh niên xảy ra tai nạn với xe buýt tuyến 613 (BX Thủ Dầu Một - BX An Sương), mang BS: 50E-889.29 do nam tài xế điểu khiển chạy cùng chiều khiến anh T tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TPHCM) đến hiện trường phối hợp cùng Công an phường Lái Thiêu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh T vừa rời khỏi nhà để sang nhà người bạn gái ở phường Bình Hoà.