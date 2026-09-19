Người chi hội trưởng tận tâm với việc chung

Hơn 15 năm gắn bó với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 1 (phường Hoành Bồ), bà Khâu Thị Lưu (SN 1960) luôn dành nhiều tâm sức cho những công việc gắn trực tiếp với đời sống của hội viên và người dân.

Bà Khâu Thị Lưu (ngoài cùng bên trái) cùng hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố 1 chuẩn bị cháo, sữa trao tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nồi cháo yêu thương” tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, cơ sở 2.

Trong Chi hội Phụ nữ khu phố 1 có hội viên Lê Thị Hới (85 tuổi), là đảng viên, sống đơn thân, hoàn cảnh khó khăn. Bà Lưu cùng hội viên trong chi hội thường xuyên đến hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa; đồng thời đề xuất hỗ trợ sửa phần mái nhà bị dột, giúp bà Hới có nơi ở ổn định hơn.

Những việc làm như vậy đã được bà Lưu duy trì trong nhiều năm làm công tác hội. Chi hội hiện có 316 hội viên. Bám sát đời sống ở khu dân cư, bà Lưu cùng Ban Chấp hành chi hội vừa tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa vận động chị em tham gia các phong trào, cuộc vận động, hoạt động văn hóa, văn nghệ và công việc chung của khu phố.

Sự quan tâm trước hết hướng tới những hội viên và gia đình còn khó khăn. Trong năm, chi hội đã thăm hỏi, động viên 64 gia đình hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tân binh lên đường nhập ngũ, hội viên cao tuổi và các gia đình có việc hiếu, với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng. Hội viên cũng tích cực đóng góp Quỹ “Mái ấm tình thương”, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hưởng ứng mô hình “Nồi cháo yêu thương” do Hội LHPN phường triển khai, hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện do các cấp hội và địa phương phát động…

Hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố 1 dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ phường Hoành Bồ.

Các phong trào tại khu dân cư cũng được bà Lưu cùng Ban Chấp hành chi hội duy trì gắn với đời sống hằng ngày. Hội viên tham gia "Ngày Chủ nhật xanh”, chăm sóc tuyến đường hoa, hướng dẫn các hộ gia đình phân loại rác, tổng vệ sinh tại đình Trới, nhà văn hóa và các khu vực công cộng… Các CLB bóng chuyền hơi, dân vũ tạo thêm sân chơi để chị em rèn luyện sức khỏe, giao lưu và tham gia tích cực hơn vào phong trào ở khu dân cư.

Để hỗ trợ hội viên và người dân thiết thực hơn, bà Lưu còn đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng CSXH. Qua công việc này, bà nắm bắt nhu cầu vay vốn, hướng dẫn thủ tục và kết nối các hộ với nguồn vốn giải quyết việc làm. Đến nay, 45 hộ gia đình đã được giải ngân trên 1,6 tỷ đồng, có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện thu nhập. Bà Lưu chia sẻ: “Nhiều hộ có nhu cầu vay vốn nhưng ban đầu còn chưa nắm rõ thủ tục hoặc chưa biết lựa chọn chương trình vay phù hợp. Tôi cố gắng hướng dẫn cụ thể, phối hợp với các đơn vị liên quan để hồ sơ được hoàn thiện thuận lợi. Điều đáng mừng nhất là nguồn vốn sau khi giải ngân được các gia đình sử dụng đúng mục đích, tạo thêm sinh kế và ổn định cuộc sống”.

Cùng với đó, công việc cộng tác viên xã hội giúp bà tiếp cận sâu hơn những trường hợp yếu thế trong khu dân cư. Khi phát hiện người cao tuổi, người đau yếu hoặc hoàn cảnh khó khăn thuộc diện được hưởng chính sách nhưng chưa hoàn thiện thủ tục, bà kịp thời cập nhật thông tin, phối hợp với phường hướng dẫn hồ sơ để người dân sớm được giải quyết chế độ. Qua đó, nhiều trường hợp có thêm nguồn trợ cấp để trang trải sinh hoạt, điều trị bệnh tật.

Bà Vũ Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN phường Hoành Bồ, cho biết: “Bà Khâu Thị Lưu là cán bộ hội cơ sở có nhiều năm gắn bó với phong trào, trách nhiệm và sâu sát với hội viên. Bà chủ động kết nối các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ, nhất là vốn vay, chính sách an sinh và chăm lo những trường hợp khó khăn. Những việc làm cụ thể, bền bỉ của bà đã tạo được sự tin tưởng trong hội viên và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hội ở khu dân cư”.