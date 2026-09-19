Nâng cao năng lực số cho phụ nữ

Với cách làm gần gũi, thiết thực, các cấp Hội LHPN đang từng bước trang bị kỹ năng số cho phụ nữ, giúp chị em chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc và đời sống.

Tại chợ Quán, phường Liên Hòa, việc thanh toán không dùng tiền mặt đang dần trở thành thói quen quen thuộc của các tiểu thương. Thông qua mô hình “Chợ Quán 4.0”, khoảng 50 hộ kinh doanh tại chợ đều đã được hỗ trợ sử dụng mã QR để thanh toán.

Chị Bùi Thị Nhung, tiểu thương kinh doanh hàng tạp hóa tại chợ Quán chia sẻ: “Trước đây, khi khách trả tiền mặt, việc có đủ tiền lẻ để trả lại khá khó khăn, có hôm phải đi đổi tiền vừa mất thời gian và không thuận tiện. Từ khi sử dụng mã QR, khách chuyển khoản, giao dịch thành công là có loa thông báo tiền về, mình biết ngay khách đã thanh toán nên việc mua bán thuận tiện hơn nhiều. Ban đầu một số người còn lo lắng về việc thanh toán không dùng tiền mặt, nhưng được Hội phụ nữ tuyên truyền, hướng dẫn nên các hộ dần quen và yên tâm hơn khi sử dụng”.

Cán bộ Hội LHPN phường Liên Hòa hướng dẫn cho tiểu thương tại chợ Quán cách sử dụng mã QR trong giao dịch thanh toán.

Bà Nguyễn Thị Kiên, Chủ tịch Hội LHPN phường Liên Hòa, cho biết: Việc triển khai “Chợ Quán 4.0” được Hội xác định không chỉ nhằm khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt mà còn giúp các hộ kinh doanh, trong đó có đông đảo hội viên phụ nữ, từng bước làm quen với các tiện ích của ngân hàng số. Hội chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn theo phương châm cầm tay chỉ việc, đồng thời tiếp tục đồng hành, nắm bắt khó khăn của các hộ trong quá trình sử dụng. Cùng với đó, Hội cũng tuyên truyền các kỹ năng bảo đảm an toàn trong giao dịch số, cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN và thông tin tài khoản ngân hàng.

Nếu tại chợ Quán, chuyển đổi số được bắt đầu từ hoạt động mua bán thì ở xã Điền Xá, việc nâng cao năng lực số cho phụ nữ được thực hiện thông qua mô hình “Chi hội phụ nữ số”. Mô hình hiện được triển khai tại Chi hội phụ nữ thôn Chiến Thắng và thôn Hà Lâu, với khoảng 30-40 thành viên, bước đầu tạo môi trường để hội viên cùng học hỏi, thực hành và hỗ trợ nhau trong tiếp cận công nghệ.

Phụ nữ xã Điền Xá tham gia tập huấn về sử dụng các ứng dụng số trên điện thoại thông minh.

Thành lập đầu tháng 8/2025, “Chi hội phụ nữ số” tại thôn Chiến Thắng, xã Điền Xá, hiện đang tập trung vào những kỹ năng thiết yếu, phù hợp với nhu cầu của hội viên. Thông qua các buổi tuyên truyền, tập huấn, hội viên được hướng dẫn sử dụng VNeID, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến; đồng thời từng bước tiếp cận các phương thức ứng dụng công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bà Đoàn Thu Hường, Chủ tịch Hội LHPN xã Điền Xá cho biết: Xây dựng “Chi hội phụ nữ số” là một trong những cách để Hội đưa nội dung chuyển đổi số đến gần hội viên, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và thực hành, Hội mong muốn giúp chị em từng bước sử dụng thành thạo những tiện ích số thiết yếu, từ đó chủ động hơn trong công việc và cuộc sống.

Cán bộ Hội LHPN phường Phong Cốc tuyên truyền về các ứng dụng số cho người dân trên địa bàn.

Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số trong phát triển KT-XH, thời gian qua, tổ chức Hội đã duy trì, khai thác hiệu quả 1.559 trang fanpage và 1.551 nhóm Zalo từ thành phố đến chi, tổ Hội; riêng 54/54 Hội LHPN cơ sở có trang fanpage với tổng số 63.665 người theo dõi. Hội cũng đã ứng dụng AI trong thiết kế các sản phẩm tuyên truyền; thành lập 632 mô hình, CLB “Gia đình số”, “Chi hội số”…

Từ những mô hình cụ thể ở cơ sở, chuyển đổi số đang từng bước trở thành một phần gần gũi trong đời sống của phụ nữ. Qua đó, vai trò của phụ nữ trong hành trình chuyển đổi số ngày càng được phát huy từ chính những việc làm thiết thực ở cơ sở.