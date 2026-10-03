Phụ nữ Hải Ninh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh

Trong hành trình kiến tạo, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố luôn khẳng định vai trò là hạt nhân nòng cốt, đi đầu trong công tác dân vận.

Gia đình bà Đỗ Thị Quận, thôn 4, xã Hải Ninh, tự nguyện tháo dỡ ngôi nhà ba gian mái bằng cùng một gian mái tôn để phục vụ thi công mở rộng đường.

Dự án nâng cấp, đấu nối tuyến đường từ cầu treo Quảng Nghĩa đi Quốc lộ 18A với chiều dài 3,4 km vừa qua đã nhận được sự đồng thuận lớn từ nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Để mở rộng nền đường từ 3,5m lên 7m, Hội phụ nữ cùng các đoàn thể xã Hải Ninh đã vào cuộc kịp thời, vận động thành công gần 250 hộ dân tự nguyện hiến khoảng 3.400m² đất cùng nhiều công trình, hàng rào kiến trúc; trong đó có nhiều gia đình hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Điển hình như bà Đỗ Thị Quận ở thôn 4, xã Hải Ninh đã tự nguyện tháo dỡ cả căn nhà 3 gian mái bằng và một gian mái tôn để nhường đất cho đơn vị thi công.

Bà Đỗ Thị Quận bày tỏ: Để nhà nước mở rộng con đường chung cho khang trang, sạch đẹp, gia đình tôi đã quyết định hiến toàn bộ ngôi nhà ba gian mái bằng cùng một gian mái tôn. Mất đi nếp nhà cũ thì ai cũng tiếc, nhưng nếu việc hy sinh lợi ích cá nhân giúp ích cho quê hương, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho con cháu sau này, tôi thấy hoàn toàn xứng đáng.

Sự đồng lòng của người dân không chỉ giúp dự án triển khai thuận lợi mà còn góp phần xây dựng hạ tầng giao thông địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp cho thế hệ mai sau.

Theo ông Lương Tiến Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Hải Ninh, xã đánh giá rất cao vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác tuyên truyền và vận động nhân dân chung tay xây dựng quê hương. Sự đồng lòng này đã giúp địa phương hoàn thành công tác GPMB sớm nhất để phục vụ quá trình thi công.

Nhiều công trình nâng cấp, chỉnh trang đô thị tại xã Hải Ninh nhận được sự đồng thuận, ủng hộ từ người dân đặc biệt là Hội hụ nữ.

Năm 2026, xã Hải Ninh được thành phố phân bổ nguồn vốn 257 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 21 công trình dự án, tập trung chủ yếu vào hệ thống trường học và đường giao thông nông thôn. Để các dự án được triển khai thuận lợi, các cấp Hội phụ nữ của xã đã chủ động tuyên truyền, vận động hội viên cùng nhân dân đồng lòng ủng hộ. Nhờ đó, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trên địa bàn. Kết quả, hơn 300 hộ dân đã tự nguyện hiến trên 7.000m² đất cùng nhiều công trình kiến trúc liên quan, đóng góp giá trị vật chất tương đương hơn 7 tỷ đồng. Sự đóng góp thiết thực và kịp thời này đã giúp địa phương tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, bảo đảm các công trình trọng điểm được thi công đúng tiến độ đề ra.

Bà Nguyễn Thị Đông, Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Ninh, khẳng định: Các cấp Hội luôn xác định hội viên phụ nữ và bà con nhân dân chính là lực lượng nòng cốt, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến từng ngõ xóm để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của phong trào; đồng thời biểu dương và nhân rộng những tấm gương điển hình, những mô hình hiến đất làm đường trong thời gian qua. Từ những hạt nhân tích cực này, tinh thần tự nguyện vì cộng đồng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sang các thôn khác, tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy quê hương ngày càng đổi mới.

Với sự ủng hộ của nhân dân, trong đó có vai trò nòng cốt của Hội Phụ nữ thôn, tuyến đường thôn 2, xã Hải Ninh đã hoàn thành trong một thời gian ngắn, đảm bảo khang trang, rộng rãi.

Bên cạnh việc chung tay phát triển hạ tầng giao thông, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn xã còn chủ động nhân rộng nhiều mô hình bảo vệ môi trường thiết thực. Những hoạt động này không chỉ nâng cao ý thức của cộng đồng mà còn biến việc giữ gìn vệ sinh thành thói quen văn minh hằng ngày của mỗi người dân. Sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các chị em đã góp phần quan trọng vào việc thay đổi diện mạo quê hương. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp xã Hải Ninh sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới hiện đại.