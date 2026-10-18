Ngày hội việc làm cụm xã Đầm Hà - Quảng Tân năm 2026

Sáng 18/10, tại xã Đầm Hà, UBND xã Đầm Hà, UBND xã Quảng Tân phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Quảng Ninh tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026, thu hút hơn 400 người tham dự, gồm đại biểu, đại diện doanh nghiệp, người lao động, học sinh, sinh viên.

Các đồng chí lãnh đạo xã Đầm Hà, xã Quảng Tân và Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Quảng Ninh ký Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, tuyên truyền thông tin tuyển dụng lao động, hỗ trợ người lao động.

Tham dự ngày hội có đồng chí Lục Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đầm Hà; đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Tân; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai xã; đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Tại ngày hội, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Quảng Ninh đã thông tin về tình hình cung – cầu lao động, nhu cầu tuyển dụng và các cơ hội việc làm trên địa bàn. Người lao động cũng được giới thiệu, hướng dẫn tiếp cận Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa chỉ https://vieclam.gov.vn, qua đó mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm trên các nền tảng số.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND xã Đầm Hà, UBND xã Quảng Tân và Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Quảng Ninh về cung cấp, tiếp nhận, tuyên truyền thông tin tuyển dụng lao động; hỗ trợ người lao động tham gia Sàn giao dịch việc làm quốc gia và kết nối việc làm trên địa bàn. Đây là cơ sở để các bên tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ngày hội việc làm năm 2026 thu hút đông đảo người lao động, học sinh, sinh viên tham gia.

Theo Ban Tổ chức, ngày hội có 19 doanh nghiệp tham gia, đăng ký tuyển dụng ở 89 vị trí việc làm, với tổng nhu cầu 16.096 lao động. Các vị trí tuyển dụng đa dạng, từ lao động phổ thông, công nhân sản xuất, kỹ thuật, cơ khí, điện, tự động hóa đến nhân viên văn phòng, xuất nhập khẩu, kinh doanh và các ngành nghề dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp đưa ra mức lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ khác nhau, tạo thêm lựa chọn cho người lao động ở nhiều trình độ, độ tuổi và kinh nghiệm.

Ngay sau lễ khai mạc, người lao động được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với đại diện doanh nghiệp tại các bàn tư vấn, tìm hiểu thông tin về vị trí việc làm, điều kiện tuyển dụng, mức lương, chế độ phúc lợi và tham gia phỏng vấn sơ tuyển. Học sinh, sinh viên và thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, tìm hiểu các chương trình đào tạo nghề, du học và cơ hội việc làm phù hợp với năng lực, nguyện vọng.

Ngày hội việc làm năm 2026 tại cụm xã Đầm Hà - Quảng Tân góp phần tăng cường kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.