Đoàn công tác Trung ương khảo sát về phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại xã Đầm Hà

Sáng 2/11, Đoàn công tác của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương do đồng chí Đỗ Văn Dũng, Vụ trưởng, phụ trách Vụ Dân chủ và cơ quan nhà nước làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng ủy xã Đầm Hà nhằm nghiên cứu, khảo sát xây dựng Đề án “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị”.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Đầm Hà đã báo cáo kết quả thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; việc nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Theo đó, địa phương chú trọng thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; duy trì đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề, 1 hội nghị phản biện xã hội; Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát trên 30 công trình, phát hiện 12 hạng mục cần điều chỉnh, góp phần tiết kiệm ngân sách trên 350 triệu đồng. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tổ chức 15 hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị nhân dân với 1.350 lượt người tham gia; duy trì 13 tổ hòa giải với 87 hòa giải viên, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 97%.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2025, mức độ hài lòng của người dân đạt 97,57%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 96,03%, hồ sơ trực tuyến đạt 90,1%. Từ ngày 1/7/2025, UBND xã đã tiếp 28 lượt công dân, tiếp nhận 74 đơn, giải quyết 68 đơn, đạt 91,89%. Đáng chú ý, việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân đã tạo sự đồng thuận cao trong triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Việc lấy ý kiến nhân dân về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh đạt tỷ lệ đồng thuận 99,98%; phương án sắp xếp thôn đạt tỷ lệ đồng ý 99,94%. Trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc triển khai 5 công trình, dự án; xã hội hóa xây dựng 3 sân vui chơi, chỉnh trang 2 khu di tích đình, chùa với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng. Đến nay, xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,5%, 100% thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa.

Bên cạnh kết quả đạt được, xã cũng kiến nghị Trung ương quan tâm hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã sau chuyển giao công tác dân vận; chế độ đối với cán bộ cơ sở và hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung.

Đồng chí Đỗ Văn Dũng, Vụ trưởng, phụ trách Vụ Dân chủ và cơ quan nhà nước, Đảng ủy Dân vận, MTTQ và các đoàn thể Trung ương, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy xã Đầm Hà.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và những ý kiến thẳng thắn, xuất phát từ thực tiễn của địa phương. Đồng chí đề nghị Đảng ủy xã khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm giữa cấp ủy, chính quyền và MTTQ trong công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở ngay trong tháng 11/2026. Đồng thời, lựa chọn một mô hình cụ thể để triển khai sâu, đánh giá hiệu quả theo quy trình “công khai - lấy ý kiến - tiếp thu, giải trình - giám sát - đánh giá”, gắn với các tiêu chí về tỷ lệ kiến nghị được phản hồi, giải quyết đúng hạn, kết quả khắc phục sau giám sát và mức độ hài lòng của người dân.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp để nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình xây dựng Đề án.

Đồng chí Trần Anh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn công tác khảo sát thực tế mô hình sản xuất tôm giống công nghệ cao tại Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh.

Trong sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế mô hình sản xuất tôm giống công nghệ cao tại Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh (thuộc Tập đoàn Việt Úc).