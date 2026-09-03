Nghệ An: Băng qua đường ngang, 2 cụ bà bị tàu hỏa tông chấn thương

Lưu thông từ đường dân sinh băng qua đường sắt không có gác chắn, hai cụ bà đã bị đoàn tàu khách SE8 hất văng.

Vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra vào khoảng 11h45 ngày 2/9/2026, tại Km240+625 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Vị trí tai nạn tại đường ngang Km240 + 625 đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa bàn phường Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Yên

Vào thời điểm trên, bà Vũ Thị Tuyết (SN 1955) điều khiển xe máy chở theo bà Hoàng Thị Mỡi (SN 1947), cả hai cùng thường trú tại khối 6, phường Hoàng Mai. Khi xe di chuyển từ đường dân sinh băng qua đường sắt để ra Quốc lộ 1A, do lối đi tự mở này không có gác chắn và người điều khiển phương tiện thiếu quan sát, chiếc xe máy đã bị tàu khách SE8 chạy hướng Vinh - Hà Nội tông trúng.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai cụ bà và xe máy bị hất văng ra lề đường sắt. Hậu quả, hai nạn nhân bị chấn thương, chiếc xe máy hư hỏng nghiêm trọng. Đoàn tàu SE8 phải dừng lại 15 phút để phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý vụ việc trước khi tiếp tục hành trình.

Xe máy hư hỏng và bà Hoàng Thị Mỡi bị chấn thương. Ảnh: Thanh Yên

Theo người dân địa phương, đây là "điểm đen" về giao thông khi từng xảy ra nhiều vụ tai nạn đường sắt tương tự. Người dân đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng lắp đặt gác chắn tại đường ngang này để đảm bảo an toàn, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.

Trước đó ngày 7/8/2026, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cũng đã đăng bài “Xử lý đường ngang kiểu “lòng vòng” ở Hoàng Mai” phản ánh về bất cập trong việc đường ngang tại Km240+625 chậm trễ lắp đặt gác chắn để đảm bảo an toàn cho người dân.