Đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Sáng 7/11, tại phường Hồng Gai, BHXH thành phố phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hoạt động được triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn thành phố, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại trụ sở Cơ quan BHXH thành phố (phường Hồng Gai).

Tại lễ ra quân, đại diện hai đơn vị nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò và tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; đồng thời yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền những điểm mới của Luật BHXH số 41/2024/QH15 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 51/2024/QH15. Trong đó, tập trung làm rõ quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; các chính sách hỗ trợ mức đóng từ ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố, giúp người dân hiểu rõ lợi ích và chủ động tham gia.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các đơn vị chú trọng hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số của ngành BHXH, dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi trong việc đăng ký tham gia, tra cứu thông tin và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Cán bộ BHXH thành phố và Bưu điện thành phố tuyên truyền chính sách đến người lao động tại cơ sở sửa chữa xe máy tại Khu phố 2, phường Cao Xanh.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, nhân viên BHXH và Bưu điện chia thành các nhóm, trực tiếp đến các xã, phường, khu dân cư, chợ dân sinh để tuyên truyền, tư vấn, giải đáp thắc mắc và vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Dự kiến trong ngày ra quân, hai đơn vị phấn đấu vận động khoảng 460 người tham gia BHXH tự nguyện và gần 500 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Hoạt động ra quân không chỉ góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với người dân mà còn nâng cao nhận thức, ý thức chủ động tham gia bảo hiểm, hướng tới mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn thành phố.