BHXH thành phố đổi mới truyền thông

Thời gian qua, BHXH thành phố đẩy mạnh đổi mới tuyên truyền, đối thoại chính sách và ứng dụng công nghệ số, góp phần nâng cao nhận thức, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Giữa tháng 9/2026, khoảng 200 đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường Hạ Long tham dự hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại về Luật BHXH số 41/2024/QH15 và Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Tại hội nghị, cán bộ BHXH thành phố giới thiệu những điểm mới của chính sách, đồng thời giải đáp cụ thể các vướng mắc liên quan đến đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi được hưởng.

Bà Nguyễn Mai Hương, chủ một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn, chia sẻ: Qua hội nghị, tôi hiểu rõ hơn những điểm mới của Luật BHXH, nhất là quy định về tham gia BHXH bắt buộc đối với hộ kinh doanh. Việc được tư vấn, đối thoại trực tiếp giúp đơn vị nắm chắc quy định để thực hiện đầy đủ, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

BHXH thành phố phối hợp với UBND phường Hạ Long tổ chức truyền thông tư vấn, đối thoại về Luật BHXH, BHYT cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường Hạ Long, tháng 9/2026.

Không chỉ hướng tới doanh nghiệp, BHXH thành phố còn chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Bà Bùi Thị Tuyết (51 tuổi, trú tại phường Việt Hưng), là lao động tự do đang tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Do chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh, bà đến cơ quan BHXH để được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID và tìm hiểu những quy định mới. Bà Tuyết cho biết: Tôi không rành sử dụng ứng dụng nên đến cơ quan BHXH nhờ hướng dẫn. Cán bộ BHXH thành phố giải thích cụ thể, dễ hiểu, giúp tôi biết cách tra cứu quá trình tham gia, quyền lợi được hưởng và hiểu rõ hơn ý nghĩa của BHXH, BHYT đối với cuộc sống lâu dài.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, BHXH thành phố đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan báo chí phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT cùng các chính sách hỗ trợ của thành phố. Trong đó, tập trung thông tin về Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng giai đoạn 2026-2030 và Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2027.

Trong 9 tháng năm 2026, BHXH thành phố phối hợp với Sở Nội vụ tham gia 11 gian hàng tư vấn chính sách tại Ngày hội việc làm ở các xã, phường, đặc khu; tổ chức nhiều cuộc đối thoại dành cho người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn, kế toán, nhân sự và công nhân tại các khu công nghiệp. Hoạt động này giúp các đơn vị hiểu rõ quyền, trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bà Bùi Thị Tuyết (phường Việt Hưng) được cán bộ BHXH thành phố hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID và tra cứu thông tin tham gia BHXH trên điện thoại thông minh.

BHXH thành phố phối hợp với Bưu điện thành phố hằng tháng tổ chức lễ ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hoạt động tuyên truyền được triển khai linh hoạt thông qua diễu hành lưu động, hội nghị tại khu dân cư, tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình, phát tài liệu, truyền thanh cơ sở và cung cấp thông tin tại chợ dân sinh, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người; nhiều hội nghị lưu động và nhóm tuyên truyền viên nòng cốt tại cộng đồng được tổ chức, giúp chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với từng nhóm dân cư.

Trong 9 tháng năm 2026, BHXH thành phố đã phối hợp tổ chức 180 hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại trực tiếp; thực hiện 5.520 lượt phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở và 85 lễ ra quân. Qua các hoạt động vận động, tuyên truyền, đã phát triển mới 7.400 người tham gia BHXH tự nguyện và gần 8.000 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Cùng với hình thức trực tiếp, truyền thông trên môi trường số tiếp tục được đẩy mạnh. BHXH thành phố đã đăng tải 754 tin, bài, văn bản trên cổng thông tin điện tử của ngành và địa phương; thực hiện 4.826 lượt đăng sản phẩm trên Zalo OA, Facebook, DDCI; xây dựng 285 infographic, video và văn bản tuyên truyền. Hàng trăm câu hỏi được trả lời qua cổng thông tin điện tử; người dân, doanh nghiệp cũng thường xuyên được tư vấn, hỗ trợ qua fanpage và ứng dụng VssID. Đến nay, cổng thông tin của BHXH thành phố thu hút hơn 2,64 triệu lượt truy cập.

Thời gian tới, BHXH thành phố tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông theo hướng linh hoạt, gần gũi, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng; tăng cường sản xuất infographic, video ngắn, tài liệu hỏi - đáp và phát huy hiệu quả các nền tảng số. Toàn ngành đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan liên quan để cung cấp thông tin chính xác, giải đáp kịp thời vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm, góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT và bảo đảm tốt hơn quyền lợi an sinh xã hội cho nhân dân.