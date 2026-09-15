Hội nghị phản biện Dự thảo chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày 15/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn giai đoạn 2027-2031.

Đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, chủ trì hội nghị.

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở kế thừa chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND, đồng thời cập nhật các quy định mới của Luật BHXH năm 2024 và Nghị định số 159/2025/NĐ-CP. Từ năm 2023 đến nay, Quảng Ninh đã hỗ trợ cho gần 49.600 người tham gia BHXH tự nguyện với tổng kinh phí ngân sách nhà nước khoảng 141,7 tỷ đồng, tính đến hết tháng 6/2026.

Theo Dự thảo, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương, thành phố sẽ hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương với 6 nhóm đối tượng. Trong đó, hộ nghèo được hỗ trợ thêm 50%; hộ cận nghèo 60%; người mới thoát nghèo, thoát cận nghèo 80% (trong vòng 36 tháng kể từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo); người sinh sống tại xã đảo, đặc khu 30%; người dân tộc thiểu số 40%; các đối tượng khác 30%.

Như vậy, nếu được thông qua, tổng mức hỗ trợ của Trung ương và thành phố đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và người mới thoát nghèo, thoát cận nghèo có thể đạt 100% mức đóng theo quy định; người dân tộc thiểu số được hỗ trợ tổng cộng 70%; người sinh sống tại xã đảo, đặc khu 80% và các đối tượng khác 50%.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết và các nội dung của Dự thảo Nghị quyết; đồng thời tập trung thảo luận, phản biện trên cơ sở quy định pháp luật, thực tiễn địa phương và nguyện vọng chính đáng của người dân. Nhiều ý kiến cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ và mở rộng một số nhóm đối tượng thụ hưởng; xem xét nâng mức hỗ trợ đối với người sinh sống tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần xác định rõ nguyên tắc áp dụng hỗ trợ; bảo đảm tính liên tục, tránh chồng chéo trong quá trình chuyển tiếp giữa nghị quyết hiện hành và nghị quyết mới.

Sau hội nghị, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ dự thảo để thực hiện các bước thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Việc xây dựng nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND nhằm tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đồng thời giúp các đối tượng đã tham gia BHXH tự nguyện có điều kiện duy trì tham gia, góp phần đảm bảo mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ninh có 501 nghìn người tham gia BHXH.