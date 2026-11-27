Đưa BHXH đến gần người dân để an sinh thêm bền vững

BHXH, BHYT là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, thời gian qua, BHXH thành phố triển khai nhiều giải pháp mở rộng diện bao phủ, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách bảo đảm quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Công ty CP Tập đoàn Indevco (phường Cẩm Phả) hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Với 30 năm hoạt động, doanh nghiệp không chỉ bảo đảm việc làm, thu nhập, mà còn thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT cho 176 lao động. Chị Phạm Thị Thoa, cán bộ Phòng Tổ chức - Nhân sự, Công ty CP Tập đoàn Indevco, cho biết: Tôi có 24 năm làm việc tại đây, các chế độ ốm đau, thai sản đều được công ty thực hiện rất nghiêm túc, chúng tôi yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài.

BHXH thành phố tổ chức tuyên truyền, đối thoại về chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT và đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHTN, BHYT đối với các doanh nghiệp, tháng 10/2026.

Doanh nghiệp đóng bảo hiểm đầy đủ là điều kiện quan trọng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động cũng như đảm bảo công tác thu BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, BHXH thành phố tập trung chỉ đạo công tác thu, phát triển người tham gia và xử lý nợ đọng BHXH, BHYT. Riêng tháng 10/2026, BHXH thành phố đã gửi văn bản đôn đốc lần 1 đến 990 đơn vị; lần 2 đến 529 đơn vị chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Với các đơn vị chậm đóng, nợ đọng kéo dài, cơ quan BHXH thành phố công khai danh sách đơn vị vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời gửi hồ sơ sang cơ quan Công an và Viện KSND xử lý theo quy định.

BHXH thành phố cũng phối hợp với Sở Nội vụ, LĐLĐ thành phố, Viện KSND và Công an thành phố tổ chức các hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật, giúp người sử dụng lao động hiểu rõ hệ quả pháp lý khi chậm đóng, trốn đóng BHXH. Ông Vũ Bắc Long, đại diện Công ty TNHH MTV Cát Tường 86 (phường Hạ Long), cho biết: Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn đến nợ đọng, nhưng sau khi được tư vấn đã hiểu rõ nghĩa vụ và cam kết việc chi trả.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, hết tháng 10/2026, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố đạt 9.014 tỷ đồng, bằng 84,1% chỉ tiêu được giao năm 2026; số tiền chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn là 148,4 tỷ đồng, chiếm 1,39% tổng số phải thu của năm 2026, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Cùng với thu và giảm nợ, việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT là giải pháp then chốt cho an sinh lâu dài. Luật BHXH năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mở rộng nhóm đối tượng tham gia bắt buộc và giảm thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Đặc biệt, theo chính sách của thành phố Quảng Ninh, người tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm tiền đóng với mức 30% với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và 20% với đối tượng khác, kéo dài đến hết năm 2027.

Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cao Xanh lập phiếu thu tiền đóng BHXH tự nguyện cho bà Dương Thị Lượng (khu 7, phường Cao Xanh).

Để chính sách đến gần hơn với người dân, hằng tuần BHXH thành phố phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức hàng chục đợt ra quân tuyên truyền tại xã, phường, đặc khu và các chợ dân sinh, tư vấn trực tiếp cho lao động tự do, chủ hộ kinh doanh và người chưa tham gia. Bà Dương Thị Lượng (68 tuổi, khu 7, phường Cao Xanh) là một trong những người dân đã tham gia BHXH tự nguyện sau khi được tuyên truyền. Bà Lượng chia sẻ: Tôi tham gia BHXH tự nguyện với mong muốn sau này có lương hưu, chủ động trang trải cuộc sống khi về già, bớt phụ thuộc vào con cháu. Là người buôn bán nhỏ, sau khi cân đối thu nhập, tôi chọn mức đóng phù hợp với khả năng của mình. Nhờ có phần hỗ trợ của Nhà nước, số tiền tôi thực đóng mỗi tháng là 198.000 đồng.

Tính đến hết tháng 10/2026, tổng số người tham gia BHXH thành phố đạt trên 366.000 người, tăng 42.000 người so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có 314.500 người tham gia BHXH bắt buộc, có gần 52.000 người tham gia BHXH tự nguyện; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,5% dân số.

Song song đó, ngành BHXH thành phố đẩy mạnh giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHTN; đẩy mạnh kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; ngành cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát động đợt thi đua nước rút trong những tháng cuối năm 2026.

Ông Nguyễn Huy Thông, Phó Giám đốc BHXH thành phố, cho biết: Hiện BHXH thành phố đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tham mưu UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và trách nhiệm của doanh nghiệp cùng hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động và người dân, đã góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn thành phố ngày càng bền vững.