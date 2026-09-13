Va chạm giữa xe khách và xe đạp, 1 học sinh không qua khỏi

Khoảng 12h30 ngày 12-9, trên đường ĐT.767, đoạn qua xã Tân An (thành phố Đồng Nai) xảy ra vụ va chạm giữa xe khách và xe đạp khiến một học sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường ĐT.767, xã Tân An được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách biển số 60H-294.xx đang thực hiện lùi xe trên đường ĐT.767 thì xảy ra va chạm với xe đạp do em L.Q.T., học sinh lớp 6, ngụ thành phố Đồng Nai, điều khiển.

Sau va chạm, em L.Q.T. không qua khỏi. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và làm việc với những người liên quan.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, xác minh diễn biến vụ việc để làm rõ nguyên nhân vụ va chạm và xử lý theo quy định.