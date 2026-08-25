Tài xế ô tô gắn 2 biển số khác nhau 'né' phạt nguội bị xử phạt 23 triệu đồng

Tài xế T. bị phạt 23 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe do gắn 2 biển số khác nhau nhằm tránh camera phạt nguội.

Ngày 24/8, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội lập biên bản xử phạt 23 triệu đồng nam tài xế có hành vi lắp 2 biển kiểm soát khác nhau trên cùng một xe ô tô khi chạy trên đường.

Trước đó, ngày 21/8, mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại hình ảnh một ô tô con nhãn hiệu VinFast màu đỏ lưu thông trên đường. Đáng chú ý, đầu và đuôi xe được lắp 2 biển số có thông tin khác nhau.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc.

Ô tô dùng 2 biển số khác nhau lưu thông trên đường.

Thông qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT truy vết, ghi nhận hành trình di chuyển của chiếc xe. Theo đó, trước xe được gắn biển số 89A-655.xx, còn phía sau gắn biển số 35A-118.xx. Chiếc xe này được xác định lưu thông qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT xác định người lái xe là anh T.T.T (SN 1988, trú tại tỉnh Hưng Yên) và mời đến cơ quan công an làm việc.

Tài xế tại cơ quan công an.

Anh T. thừa nhận biển số 89A-655.xx được cấp cho xe ô tô nhãn hiệu VinFast VF5 màu đỏ. Do thường xuyên tham gia giao thông và lo ngại phương tiện bị camera ghi nhận, xử phạt nguội, tài xế đã tự ý lấy biển số của một phương tiện khác gắn lên phía sau xe của mình nhằm tránh bị phát hiện, xử lý vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T.T.T về hành vi: “Điều khiển xe gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe”.

Theo quy định tại Nghị định số 168, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, hành vi trên bị phạt tiền 23 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.