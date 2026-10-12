Phát hiện tài xế ô tô dương tính với ma túy lái xe trên cao tốc

Ngày 12-10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 7, Cục CSGT cho biết, lực lượng CSGT phát hiện một tài xế ô tô có chất ma túy trong cơ thể khi đang điều khiển phương tiện lưu thông tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Phương tiện bị lực lượng CSGT kiểm tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 10-10, tại Km98+320 tuyến cao tốc, thuộc địa phận xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Tổ CSGT số 4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 kiểm tra ô tô con màu trắng, biển kiểm soát 65A-420.XX.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là V. H. Đ. (SN 1993), trú tại phường Ô Môn, TP. Cần Thơ. Kết quả test nhanh cho thấy trong cơ thể người này có chất ma túy.

Hiện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đang phối hợp với Công an xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, đây là vụ thứ 3 (kể từ đầu năm 2026 đến nay) phát hiện tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc. Trong số này, có 1 vụ được chuyển cơ quan chức năng khởi tố, 2 vụ xử phạt vi phạm hành chính. Đối với 2 đối tượng bị xử phạt hành chính, lực lượng chức năng đã đưa vào diện quản lý và đi cai nghiện theo quy định.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy góp phần ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc.