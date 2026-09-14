Tài xế dương tính ma túy vẫn lái xe tải trên Quốc lộ 1

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1, tổ công tác CSGT Quảng Trị phát hiện tài xế ô tô dương tính với ma túy và có 4 viên nén nghi là chất ma túy.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa phát hiện 1 tài xế ô tô có kết quả dương tính với chất ma túy, đồng thời phát hiện 4 viên nén nghi là ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 10/9, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị. Tổ công tác đón dừng, kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 74H-059.xx do Hoàng Văn Q. (SN 1997, trú thôn Việt Xô, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị) cầm lái.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đang làm việc, lấy lời khai của tài xế Hoàng Văn Q. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra giấy tờ, nồng độ cồn và test nhanh ma túy đối với người điều khiển phương tiện. Kết quả, Hoàng Văn Q. dương tính với ma túy.

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác CSGT phát hiện 4 viên nén màu hồng nghi là ma túy. Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ người, tang vật và phương tiện, sau đó bàn giao cho Công an xã Sen Ngư tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Cách đây ít ngày, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Đặng Văn Vĩnh Hoàng (SN 1998, trú phường Phong Phú, TP Huế) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h25 ngày 9/7, Hoàng điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH 125i, màu trắng, biển số 75C1-xxx.xx chạy trên đường Thế Chí Tây (phường Phong Phú, TP Huế) theo hướng từ phường Phong Quảng đi phường Phong Dinh.

Khi đến đoạn đường trên, xe của Hoàng xảy ra va chạm với xe đạp do em N.T.P. (SN 2015, trú cùng địa phương) điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến em P. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, Hoàng có nồng độ cồn trong máu 254,82 mg/100 ml; kết quả xét nghiệm nước tiểu dương tính với chất ma tuý Methamphetamine. Ngoài ra, Hoàng điều khiển xe máy đi về phía bên trái đường, không đi đúng phần đường theo chiều di chuyển.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đặng Văn Vĩnh Hoàng vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, dẫn đến hậu quả làm chết người, quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.