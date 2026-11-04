Xử lý trường hợp dùng chân đẩy xe đạp điện khi tham gia giao thông

Công an xã Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã xác minh, xử lý một trường hợp thiếu niên điều khiển xe gắn máy dùng chân đẩy xe đạp điện khi tham gia giao thông trên đường Hồ Chí Minh, gây nguy hiểm cho bản thân và những người đi đường.

Hình ảnh vi phạm được ghi nhận

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 2-11, Công an xã Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận phản ánh của người dân về hình ảnh, video ghi lại cảnh hai thiếu niên điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn Nông Kon, xã Dục Nông), có hành vi dùng chân đẩy một xe đạp điện đi cùng chiều.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa an toàn của những người liên quan và người tham gia giao thông khác.

Lực lượng công an làm việc với Y.K.M

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Dục Nông khẩn trương xác minh, rà soát dữ liệu phương tiện, xác định người điều khiển xe gắn máy là Y.K.M (2009), chở theo Y.D (2009, cùng trú tại xã Dục Nông). Cơ quan Công an đã mời những người liên quan đến trụ sở làm việc với sự tham gia của người giám hộ. Tại đây, Y.K.M thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP), hành vi người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Do người vi phạm từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nên mức phạt tiền áp dụng không quá một nửa mức phạt đối với người thành niên thực hiện cùng hành vi.

Qua vụ việc, Công an xã Dục Nông khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không thực hiện hành vi bám, kéo, đẩy phương tiện khác khi đang điều khiển xe, không chở quá số người quy định và không có những hành vi gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Đồng thời, đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.