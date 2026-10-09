Phạt tài xế để dầu loang trên đường khiến nhiều người đi xe máy bị ngã

Dù phát hiện ô tô bục bình nhiên liệu, dầu chảy xuống đường nhưng tài xế T. vẫn tiếp tục cho xe chạy, khiến dầu loang hàng chục mét, nhiều người đi xe máy bị ngã.

Theo tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 6 vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế L.S.T. (sinh năm 1984, trú Thanh Hóa) do để dầu chảy xuống đường gây trơn trượt, khiến nhiều người đi xe máy bị ngã.

Khoảng 11h10 ngày 7/10, Đội CSGT đường bộ số 6 cử tổ công tác đến đường Bạch Thành Phong sau khi nhận tin báo về một xe tải ở khu vực này làm chảy dầu; dầu loang trên mặt đường gây trơn trượt, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tại hiện trường, nhận thấy dầu loang có thể tiếp tục gây sự cố, lực lượng CSGT huy động phương tiện chở cát đến rải, thấm hút dầu, đồng thời tổ chức phân luồng, cảnh báo người đi đường giảm tốc độ, chú ý quan sát khi qua khu vực nguy hiểm và hỗ trợ những người bị ngã xe.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CACC)

Song song với việc xử lý hiện trường, lực lượng chức năng xác minh phương tiện và tài xế để làm rõ nguyên nhân. CSGT xác định anh L.S.T. là người lái chiếc xe tải nói trên. Xe có biển kiểm soát 29LA-49xx, khi chạy đến khu vực nút giao Bạch Thành Phong - Đại lộ Thăng Long thì bị bục bình nhiên liệu khiến dầu chảy xuống mặt đường.

Tài xế phát hiện sự cố và biết dầu đang rò rỉ nhưng không dừng xe để kiểm tra, khắc phục hoặc triển khai biện pháp cảnh báo mà tiếp tục di chuyển. Trong quá trình đó, dầu tiếp tục chảy xuống mặt đường, tạo thành vệt loang kéo dài hàng chục mét. Mặt đường trơn trượt khiến nhiều người đi xe máy bị ngã, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Một số người đi xe máy bị ngã do dầu chảy ra đường. (Ảnh: CACC)

Ngày 8/10, Đội CSGT đường bộ số 6 lập biên bản đối với anh L.S.T. về hành vi “Đổ chất gây trơn trượt trên đường bộ”, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đội CSGT đường bộ số 6 khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên tuyến. (Ảnh: CACC)

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo tài xế thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi lưu thông, đặc biệt là các bộ phận có nguy cơ gây mất an toàn. Khi xe gặp sự cố, tài xế cần đưa phương tiện vào vị trí an toàn nếu có thể, bật tín hiệu cảnh báo và thông báo cho lực lượng chức năng.

Đặc biệt, người lái không nên tiếp tục điều khiển xe khi phát hiện dầu, nhiên liệu hoặc chất khác rơi, đổ xuống mặt đường, có nguy cơ gây nguy hiểm cho người và phương tiện.