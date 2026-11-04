PSG lập hàng loạt kỷ lục trong chiến thắng 6-0 trước Villarreal

Rạng sáng 4/11 (giờ Việt Nam), Paris Saint-Germain (PSG) đánh bại Villarreal 6-0 ở lượt trận thứ tư giai đoạn phân hạng Champions League 2026-2027, đồng thời thiết lập nhiều kỷ lục ghi bàn tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.

Cầu thủ Fabian Ruiz của PSG ăn mừng sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 cho đội nhà trong trận gặp Villarreal ở giai đoạn phân hạng Champions League, tại Villarreal, Tây Ban Nha, ngày 3/11/2026. Ảnh: AP

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, PSG liên tục gây sức ép, tận dụng những sai lầm của hàng phòng ngự Villarreal để ghi 4 bàn chỉ trong 17 phút đầu trận. Đây là lần đầu tiên một đội bóng đạt cột mốc 4 bàn nhanh như vậy trong lịch sử Champions League, phá kỷ lục 20 phút mà Real Madrid thiết lập trước Dinamo Zagreb năm 2011.

Joao Neves mở tỷ số ở phút thứ 9 bằng pha dứt điểm cận thành sau tình huống phạt góc. Ba phút sau, thủ môn Peter Gulácsi chuyền bóng lỗi, tạo cơ hội để Desire Doue nhân đôi cách biệt. Đến phút 13, Senny Mayulu tận dụng thêm một sai lầm của hàng thủ Villarreal để nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 17, Fabian Ruiz dứt điểm chìm vào góc gần, ghi bàn thứ 4 cho PSG và khép lại màn khởi đầu áp đảo của đội khách.

Sang hiệp hai, PSG tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 50, Ruiz hoàn tất cú đúp bằng pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm trước khi đánh bại thủ môn đối phương. Đến phút 78, tài năng trẻ 17 tuổi David Boly ghi bàn ấn định chiến thắng 6-0 sau tình huống bứt tốc và dứt điểm khiến bóng đổi hướng vào lưới.

Chiến thắng này còn giúp PSG nâng tổng số bàn thắng sau 4 lượt trận lên 20, thiết lập kỷ lục ghi bàn trong giai đoạn đầu mùa Champions League. Trước đó, đội bóng Pháp đã ghi 6 bàn trước Slovan Bratislava và 4 bàn trong mỗi trận gặp Manchester City và Barcelona. PSG cũng trở thành đội đầu tiên ghi ít nhất 4 bàn trong 4 trận liên tiếp tại giải đấu.

Với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận toàn thắng, PSG dẫn đầu bảng xếp hạng giai đoạn phân hạng Champions League. Ở lượt trận tiếp theo ngày 25/11, đại diện nước Pháp sẽ tiếp đón Roma, trong khi Villarreal làm khách trên sân Slavia Prague.