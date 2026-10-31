Khai mạc giải bóng bàn truyền thống không chuyên lần thứ XIX - khu vực miền Đông Quảng Ninh

Ngày 31/10, tại phường Móng Cái 1, Giải bóng bàn truyền thống không chuyên khu vực miền Đông Quảng Ninh lần thứ XIX chính thức khai mạc.

Lãnh đạo phường Móng Cái 1 tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đơn vị.

Giải bóng bàn truyền thống không chuyên khu vực miền Đông Quảng Ninh lần thứ XIX tổ chức tại Móng Cái do Công ty TNHH Chu Văn An - Câu lạc bộ Bóng bàn khu vực Móng Cái đăng cai tổ chức. Với sự tham dự của 8 đội bóng đến từ các địa phương khu vực miền Đông thành phố Quảng Ninh gồm: Móng Cái 1, Móng Cái 2, Vân Đồn, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà 1, Đầm Hà 2, Hải Hà. Giải là cuộc hội ngộ truyền thống của những người yêu bóng bàn khu vực miền Đông Quảng Ninh.

Trải qua 18 kỳ tổ chức, giải bóng bàn miền Đông không đơn thuần là những mùa tranh tài, những trận đấu hay những tấm huy chương được trao tặng mà là hành trình của sự đoàn kết, hội ngộ giữa các thế hệ, các lứa tuổi với tình yêu dành cho trái bóng.

8 đội bóng đến từ các địa phương miền Đông Quảng Ninh tham dự.

Mùa giải lần thứ XIX được tổ chức tại phường Móng Cái 1 với sự chuẩn bị chu đáo đã mang đến một không khí thi đấu sôi nổi, hào hứng; tạo nên một sân chơi thể thao với những màn trình diễn đẹp về kỹ thuật, bản lĩnh, sự quyết tâm và trên hết là tinh thần đoàn kết; góp phần lan tỏa nhiệt huyết và niềm đam mê bóng bàn nói riêng, tinh thần rèn luyện TDTT nói chung của toàn thể nhân dân.

Giải diễn ra trong 2 ngày 31/10 và 1/11, hưởng ứng tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc toàn thành phố Quảng Ninh.