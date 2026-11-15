Du lịch kết nối vịnh Hạ Long - Lan Hạ: Làm sao để gia tăng sức hút?

Vào cuối tháng 4 năm nay, Quảng Ninh và Hải Phòng đã phối hợp mở tuyến du lịch kết nối vịnh Hạ Long - Lan Hạ với 4 hành trình tham quan trên vùng di sản. Giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc phát sinh, cho tới nay đã có gần hai vạn du khách, chủ yếu là khách quốc tế, trải nghiệm hành trình tham quan xuyên vùng di sản…

Khám phá mới, giá trị mới

Vịnh Hạ Long - vịnh Lan Hạ thuộc phạm vi di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. Việc chính thức mở thông tuyến du lịch giữa 2 vùng vịnh này là bước ngoặt mang ý nghĩa to lớn, giúp các doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch của Quảng Ninh và Hải Phòng có cơ hội tối ưu hóa hành trình, xây dựng những sản phẩm du lịch mới liền mạch, trọn vẹn và đẳng cấp hơn đáp ứng nhu cầu du khách. Đồng thời kích thích nhu cầu chi tiêu và kéo dài số đêm lưu trú của du khách.

Du khách check-in tại làng chài Việt Hải trên vịnh Lan Hạ. Ảnh: Hoàng Nga

Theo thông tin từ Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử (Ban Quản lý Khu kinh tế), cho đến nay đã có 32 tàu du lịch của Hải Phòng (gồm 9 tàu tham quan và 23 tàu lưu trú), ký hợp đồng thông qua đơn vị chạy liên tuyến vịnh Hạ Long - vịnh Lan Hạ. Ngược lại, về phía Quảng Ninh có 5 doanh nghiệp/hộ kinh doanh đã ký hợp đồng với Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà chạy liên tuyến với tổng số 29 phương tiện, gồm 11 tàu lưu trú, 5 tàu tham quan và 13 phương tiện trung chuyển.

Công ty TNHH Du thuyền Bhaya là một trong những doanh nghiệp Quảng Ninh đi tiên phong khai thác hành trình này. Đơn vị đã đăng ký cho toàn bộ du thuyền của doanh nghiệp và hiện nay có 3 du thuyền nghỉ đêm đã và đang đưa khách đi theo hành trình vịnh Hạ Long 3 - vịnh Lan Hạ.

Ông Lê Việt Đức, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Du thuyền Bhaya, cho hay, doanh nghiệp có truyền thống kinh doanh tàu du lịch lâu năm, có nền tảng về hạ tầng, dịch vụ và nhân sự tốt nên khi Quảng Ninh và Hải Phòng chính thức mở thông tuyến vịnh Hạ Long - Lan Hạ, đơn vị đã tham gia ngay. Đây cũng là xu hướng của du lịch hiện đại, đặc biệt là khách quốc tế, quan tâm đến trải nghiệm thiên nhiên trọn vẹn nên doanh nghiệp đã nắm bắt cơ hội này với mong muốn nâng tầm trải nghiệm, mang lại giá trị mới cho du khách.

Du khách chèo kayak tại đền Bà Men thuộc khu vực giáp ranh 2 vịnh trên hành trình Vịnh Hạ Long 3 - Lan Hạ.

Hiện nay, tour này được Bhaya khai thác theo yêu cầu của khách, trung bình chạy khoảng 2 chuyến/tuần. Trao đổi sâu hơn với phóng viên, ông Đức chia sẻ: "Việc mở tuyến kết nối vịnh Hạ Long - Lan Hạ mới có trong khi chúng tôi làm giá bán một tour thường có trước từ 1,5-2 năm, với những tour đã bán rồi thì vẫn phải giữ giá ban đầu nên chương trình này sẽ chỉ bán với những đơn vị mới, cần có thêm thời gian để tăng trưởng. Vì vậy, khi chúng tôi bán bổ sung tour vịnh Hạ Long - Lan Hạ thời gian qua, khách của tour sẽ rơi vào những đoàn có yêu cầu đặc biệt, nên tần suất không thường xuyên. Mùa hè, công suất phòng đạt khoảng 50-52%, vào mùa thu đông thì tỷ lệ này là trên 80%. Trong đó, khách quốc tế đến từ châu Âu, châu Mỹ, Úc chiếm tỷ trọng lớn".

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, qua triển khai kết nối liên thông du lịch vịnh Hạ Long - Lan Hạ từ tháng 4/2026 đến hết tháng 9/2026 đã thu hút trên 13.000 lượt khách, thu phí tham quan đạt trên 2,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, các tháng mùa thu đông đón lượng khách cao hơn hẳn. Chỉ tính riêng 3 tháng mùa thu (từ tháng 8-10), các tuyến liên vùng vịnh Hạ Long - Lan Hạ đón trên 10.600 du khách, trong đó chủ yếu là khách quốc tế.

Để gỡ những nút thắt

Du thuyền Bhaya tổ chức cho các đối tác của doanh nghiệp thu gom rác tại một chân đảo trên hành trình Vịnh Hạ Long 3 - Lan Hạ.

Mùa thu đông là mùa cao điểm đón khách nước ngoài đến lưu trú, nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long. Khẳng định điều này, ông Đức cũng cho hay, tàu của Bhaya chạy số lượng chuyến liên tuyến ít hơn vào mùa hè và tháng 11 này đang vào mùa cao điểm của doanh nghiệp với số lượng khách tăng lên đáng kể. Ông cho rằng, đó là tín hiệu khá tốt, tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải cân nhắc kỹ vì chạy liên tuyến thì chi phí gia tăng khá cao.

Theo đó, chi phí hoạt động/đầu khách tăng gấp rưỡi so với chạy tour đơn tuyến vì vé tham quan phải mua hai bên, quãng đường di chuyển xa hơn nên chi phí nhiên liệu, nhân sự đều tăng theo, làm tăng chi phí cấu thành tour. Khai thác tuyến mới, doanh nghiệp cũng phải đầu tư thêm về cơ sở vật chất nên cần một cơ chế chi phí tốt hơn về dịch vụ, vé phí để có điều kiện duy trì, khai thác tour bền vững hơn.

Vịnh Hạ Long có sức hấp dẫn lớn với du khách vì cảnh quan nên thơ, nhiều điểm đến đẹp, tour liên vịnh Hạ Long - Lan Hạ càng có sức hút riêng bởi không gian riêng tư, ít xô bồ, đáp ứng thị hiếu dòng khách cao cấp. Tuy nhiên, trong số 32 tàu du lịch của Hải Phòng đăng ký chạy liên tuyến hiện chưa có nhiều tàu đưa khách tham quan, lưu trú trên tuyến trong thực tế. Điều này khiến chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao, và liệu mức phí tham quan kép có phải là một nguyên do cần xem xét?

Thêm nữa, trong 4 hành trình kết nối vịnh Hạ Long - Lan Hạ, thời gian qua chỉ có khách đi theo 3 hành trình vịnh Hạ Long 3 - Lan Hạ, vịnh Hạ Long 5 - Lan Hạ và vịnh Hạ Long 6 - Lan Hạ. Trong đó, số lượng khách tham quan theo hành trình vịnh Hạ Long 6 - Lan Hạ nhiều hơn hẳn. Chỉ tính trong 3 tháng trở lại đây, tổng khách tham quan theo hành trình vịnh Hạ Long 6 - Lan Hạ đạt gần 6.900 khách, chiếm gần 65% tổng số khách tham quan liên tuyến (hơn 10.600 khách). Điều này thiết nghĩ cũng đặt ra những vấn đề cần giải đáp, bởi lẽ các điểm đến trên vịnh Hạ Long trong hành trình này chỉ là điểm để đi qua, không phải để dừng chân.

Hang Thiên Cung là một điểm đến nằm trên hành trình Vịnh Hạ Long 5 - Lan Hạ.

Vịnh Hạ Long - Lan Hạ thực tế không có ranh giới tự nhiên. Các dịch vụ du lịch được đưa vào khai thác thời gian qua có những điểm tương đồng, như các dịch vụ chèo đò, kayak, tham quan hang động, làng chài… Dù vậy, 2 vùng vịnh cũng có những nét khác biệt, đơn cử như làng chài Việt Hải trên vịnh Lan Hạ là làng chài trên đảo, còn làng chài Cửa Vạn trên vịnh Hạ Long là làng nổi trên biển.

Khai thác làng chài Việt Hải làm một điểm đến cho du khách trên hành trình kết nối, ông Đức cho hay, Bhaya chọn điểm đến và đã đầu tư cho điểm đến, sản phẩm của mình chứ không chỉ trông chờ vào địa phương, cơ quan chức năng. Theo đó, doanh nghiệp đã đầu tư một số trang thiết bị, tài trợ cho nhà dân, khu dân cư để tạo điểm dừng chân cho khách với những công cụ, nông cụ truyền thống và đảm bảo góc tiếp cận gần gũi với thiên nhiên hơn cả. Cùng với đó, trang bị xe đạp để du khách trải nghiệm đạp xe vào trong làng.

Với làng chài Cửa Vạn, doanh nghiệp đã đề xuất với bên đối tác và một số khách hàng bày tỏ mong muốn chung tay góp một phần kinh phí để khôi phục lại Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn. Một số doanh nghiệp đã đầu tư thêm cho dịch vụ tại đây.

Tuy nhiên, những hạ tầng “cứng” tại điểm đến thì vẫn cần bàn tay lớn hơn của chính quyền địa phương. Doanh nghiệp mong muốn cơ sở hạ tầng làng Việt Hải sẽ được địa phương hoạch định đầu tư tiếp cận theo định hướng du lịch cao hơn nữa, tránh tình trạng phát triển tự phát, thương mại hóa, để gìn giữ nét bản sắc riêng của làng chài. Và có thể sau này là các hộ dân, doanh nghiệp khai thác tại đây sẽ tiếp tục chung tay để đầu tư cho làng đồng bộ hơn, tạo thêm những điểm nhấn thú vị thu hút du khách. Đồng thời, Bhaya cũng mong là địa phương, cơ quan quản lý sớm khôi phục Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn - một điểm đến phản ánh giá trị văn hóa đặc sắc về đời sống vạn chài trên vịnh Hạ Long.

Thiết nghĩ, đây cũng là cách nghĩ chung của nhiều doanh nghiệp, đặt ra yêu cầu về việc đầu tư những điểm đến sinh động, hấp dẫn đối với doanh nghiệp và du khách, góp phần gia tăng sức hút trên tuyến tham quan liên vùng vịnh Hạ Long - Lan Hạ.